Ореховый Спас, День долголетия, День рождения мотоцикла: Праздники и приметы 29 августа Сегодня, 29 августа 2023 года, в России отмечается один из трёх Спасов — праздников, которые вобрали в себя и церковные, и народные традиции. А ещё этот день очень важен для движения отказа от ядерного оружия. Свой праздник сегодня есть и у мотоциклистов всего мира. 28 августа, 21:01 29 августа 2023 года отмечается Ореховый Спас. Фото © Freepik

Ореховый Спас

29 августа в России отмечается такой древний праздник, как Ореховый Спас. Его ещё называют Третьим Спасом, потому что он идёт после Медового и Яблочного. Рассказываем об этом празднике: это народное название церковного торжества в честь Спаса Нерукотворного;

отмечается ежегодно 29 августа, дата не меняется;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

в храмах в этот день проходят богослужения, совершается всенощное бдение;

принято освящать орехи, молодые колосья, другие дары природы.

История этого праздника восходит к I веку нашей эры. Согласно преданию, царь города Эдесса по имени Авгарь заболел проказой и никто не мог его вылечить. Дошли до правителя слухи о некоем праведнике из Палестины, который будто исцелял всех. Речь шла об Иисусе. Царь отправил слуг, которые попросили Христа пойти с ними в Эдессу. Спаситель же попросил воду и убрус (полотенце). Умывшись, он обтёр своё лицо, и на полотенце чудом отпечатался лик Иисуса. В таком виде Христос отправил его царю, и тот исцелился. Убрус стали почитать, он как святыня долго хранился в Эдессе, а 29 августа 944 года был перенесён в Константинополь. Реликвия бесследно исчезла в 1204 году во время разграбления византийской столицы крестоносцами.

В храмах на Спас проходят богослужения, совершается всенощное бдение. Также продолжается празднование Успения Богородицы. На Ореховый Спас принято нести в церкви для освящения, кроме орехов, молодые колосья, фрукты, воду и мёд. Так как это время сбора урожая, праздник в народе ещё называли Хлебный Спас.

Приметы 29 августа

В этот день было принято ходить в церковь для молитвы, а если такой возможности нет, усердно молиться дома. Успенский пост к этому празднику уже два дня, как завершается, поэтому есть можно и скоромную пищу. Считается, что тяжёлым трудом заниматься нельзя. С Ореховым Спасом связано немало традиций. Так, было принято печь хлеб из освящённого зерна, а затем угощать им друзей, соседей и нуждающихся. А ещё в старину в этот день освящали новые колодцы. В деревнях обходили родники, совершая ритуал "закрытия тёплого времени года". Также в этот день была традиция по вкусу первого раскрытого ореха определять дальнейшую судьбу. Если спелый, значит, будут добрые вести и большая любовь, гнилой — к неудаче, а горький — к плохим новостям.

Погодные приметы на 29 августа

Богатый урожай орехов — на следующий год хлеба уродятся.

Хмурое небо — к тёплой осени.

Солнечно и тепло — будет раннее бабье лето.

Журавли уже улетели — на Покров Богородицы (14 октября) будет мороз.

Международный день действий против ядерных испытаний

Испытание советской водородной бомбы РДС-37, 1955 год. Видео © YouTube / Atomicground

29 августа в России и других странах отмечается Международный день действий против ядерных испытаний, который праздником не назвать. Вот несколько фактов о нём: утверждён Генассамблеей ООН в 2009 году;

ежегодно отмечается 29 августа, дата не меняется;

инициатором был Казахстан;

приурочен к дате подписания указа о закрытии Семипалатинского полигона;

в этот день проводятся симпозиумы, конференции, выставки, конкурсы, посвящённые теме дня.

29 августа 1991 года указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был официально закрыт Семипалатинский испытательный полигон. В этой бывшей советской республике был запущен процесс отказа от одного из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия. Полигон действовал с 1949 года, он создавался для испытаний советских ядерных бомб. Первое было проведено 29 августа 1949 года. Через четыре года там испытали водородную бомбу РДС-6с, а ещё через два — 22 ноября 1955 года — термоядерную бомбу РДС-37. Всего же на полигоне до 1989 года было проведено 456 ядерных испытаний. В том регионе от радиоактивного загрязнения пострадали более 1,5 миллиона человек.

Всего же в мире с 1945 года было проведено около 2000 ядерных испытаний. Разрушительные последствия выходили за пределы национальных границ. Радиация сказывалась на природе, здоровье людей, продовольственной безопасности. Основным инструментом для прекращения таких действий стал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он был принят Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года. Подписали его более 180 государств, около 170 ратифицировали. Среди последних нет, к примеру, США и Китая. Так как документ окончательно не утверждён, он ещё не вступил в силу. Несмотря на это, почти все ядерные государства ввели добровольные односторонние моратории на ядерные испытания. Россия и США ввели такой мораторий в 1992 году.

День рождения мотоцикла

29 августа отмечается День рождения мотоцикла. Фото © Агентство "Москва"

29 августа в России и других странах отмечают свой праздник любители двухколёсного транспорта. На эту дату выпадает День рождения мотоцикла. Вот что о нём известно: праздник международный, неофициальный;

приурочен к дате получения патента на прообраз нынешнего мотоцикла;

отмечается ежегодно 29 августа, дата не смещается;

мотоциклисты отмечают его, проводя встречи и соревнования.

29 августа 1885 года немецкий инженер, конструктор и промышленник Готтлиб Даймлер получил патент на транспортное средство непривычного для тех времён вида, которое теперь считают первым мотоциклом. На деревянном шасси было два больших колеса каретного типа со спицами и металлическими ободами, а также два маленьких колеса по бокам для стабилизации. Рабочий объём четырёхтактного силового агрегата с двумя маховиками составлял 264 кубических сантиметра. Двигатель связывался с задним колесом мотоцикла при помощи ременной передачи и позволял набирать скорость от 6 до 11 километров в час. Весило это транспортное средство, получившее название Daimler Reitwagen, около 90 килограммов.

Копия первого в мире мотоцикла. Фото © Wikipedia / Wladyslaw

Теперь, спустя 140 лет, в мире мотоциклом уже никого не удивить. Какими они только не бывают — и двух-, и трёхколёсными, и спортивными, и прогулочными, с коляской и без. Есть как маленькие мокики и мопеды, так и огромные комфортные крузеры. В наше время начинают получать распространение электромотоциклы. В любом случае, на чём бы мотоциклисты ни ездили, сегодня их праздник. А это ещё один повод прокатиться на своём железном коне.

День долголетия

29 августа — День долголетия. Фото © Freepik

Сегодня, 29 августа, также отмечается ещё один праздник — День долголетия, пока малоизвестный в России. Вот что это за событие: праздник международный, неофициальный;

отмечается каждый год 29 августа, дата не меняется;

посвящён открытию так называемых "генов долголетия";

в этот день принято чествовать изучающих долголетие учёных, рассказывать об этой теме широкой аудитории.

Как утверждается, поводом для появления этого праздника стало открытие, сделанное учёными из Медицинской школы Гарварда в Массачусетсе, — якобы именно 29 августа в 2001 году они обнаружили последовательность из десяти генов, которая может хранить в себе секрет долгой жизни.

Потом оказалось, это был лишь один шаг на долгом пути продления жизни человека. Теперь уже ясно, что генов, которые связаны с долголетием, многие сотни и далеко не все они напрямую влияют на продолжительность жизни. Как поясняют учёные и медики, старение связано не только с тем, что у человека заложено в генах, но и как он проживёт эти годы. Поэтому, например, связанные с какой-то болезнью гены тоже влияют на продолжительность жизни, но только косвенным образом. Нет каких-то чётко выделенных генов, прочитав которые можно точно сказать, сколько лет будет жить конкретный человек.

На гены повлиять мы не можем, а вот создать условия для своей же долгой жизни нам вполне по силам. Секретов здесь нет: физическая активность, хороший сон, полноценный отдых, правильное питание, отсутствие стресса, душевное равновесие могут замедлить естественное старение организма и задержать биологический возраст. Также врачи рекомендуют проходить диспансеризацию, чтобы при появлении болезней обнаруживать их на ранней стадии.

Именинники 29 августа

29 августа именины у российской актрисы Анны Чиповской. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

29 августа именины могут отмечать обладатели следующих имён. Православные: Александр;

Герасим;

Яков;

Анна. Католические: Сабина;

Иоанн. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и счастья!

Авторы Вадим Андреев