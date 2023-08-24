Регион

Уведомления отключены

24 августа, 09:10

Спикер МИД Захарова назвала блестящими результаты саммита БРИКС

Захарова — о саммите БРИКС: Изоляция РФ как танки Запада повержена навсегда

Итоги 15-го саммита БРИКС являются блестящими. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

"Результаты саммита БРИКС блестящие. "Изоляция" как горящие западные танки валяется в канаве", — написала дипломат.

Путин рассказал об итогах саммита БРИКС

Путин рассказал об итогах саммита БРИКС

Напомним, саммит БРИКС прошёл в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи. Сегодня члены объединения приняли итоговую декларацию и объявили о членстве в организации с 2024 года шести новых стран — Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Светлана Оперук
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • БРИКС
  • Политика России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров