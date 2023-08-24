Спикер МИД Захарова назвала блестящими результаты саммита БРИКС
Захарова — о саммите БРИКС: Изоляция РФ как танки Запада повержена навсегда
Итоги 15-го саммита БРИКС являются блестящими. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.
"Результаты саммита БРИКС блестящие. "Изоляция" как горящие западные танки валяется в канаве", — написала дипломат.
Напомним, саммит БРИКС прошёл в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи. Сегодня члены объединения приняли итоговую декларацию и объявили о членстве в организации с 2024 года шести новых стран — Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.
ТАСС / Сергей Фадеичев