Президент России Владимир Путин раскритиковал навязываемый Западом "радикальный неолиберализм", направленный против традиционных ценностей. Такое заявление он сделал на встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Заявление президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС. Видео © LIFE

"Угрозу становления нового миропорядка представляет навязываемый радикальный неолиберализм, направленный на уничтожение традиционных ценностей, которые для всех важны, — это институт семьи, уважение национальных и религиозных традиций", — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что некоторые западные страны сегодня даже не стесняются оправдывать неонацизм, ксенофобию, экстремизм, а также они попустительствуют терроризму.