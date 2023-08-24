Путин раскритиковал навязываемый Западом "радикальный неолиберализм"
Президент России Владимир Путин раскритиковал навязываемый Западом "радикальный неолиберализм", направленный против традиционных ценностей. Такое заявление он сделал на встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Заявление президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС. Видео © LIFE
"Угрозу становления нового миропорядка представляет навязываемый радикальный неолиберализм, направленный на уничтожение традиционных ценностей, которые для всех важны, — это институт семьи, уважение национальных и религиозных традиций", — сказал глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что некоторые западные страны сегодня даже не стесняются оправдывать неонацизм, ксенофобию, экстремизм, а также они попустительствуют терроризму.
Напомним, саммит БРИКС прошёл в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи. Сегодня члены объединения приняли итоговую декларацию и объявили о членстве в организации с 2024 года шести новых стран — Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.