Названы сроки запуска высокоскоростных поездов Москва – Петербург

Завершить строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируется в 2028 году, тогда же будет запущено движение. Об этом заявил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов.

"Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год", — сказал он журналистам в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".