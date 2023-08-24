Названы сроки запуска высокоскоростных поездов Москва – Петербург
Минтранс: Запустить ВСМ Москва – Санкт-Петербург планируется в 2028 году
Завершить строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируется в 2028 году, тогда же будет запущено движение. Об этом заявил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов.
"Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год", — сказал он журналистам в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
Ожидается, что время в пути по ВСМ между двумя столицами сократится примерно вдвое — до 2 часов 15 минут. На прокладку трассы планируется задействовать средства Фонда национального благосостояния в объёме до 468 млрд рублей. Общая же стоимость строительства оценивается в 1,7 трлн рублей.
Напомним, 17 августа в ходе церемонии запуска МЦД-3 Владимир Путин заявил, что пришло время для проекта высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Петербург. Её также могут протянуть до Минска.
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова