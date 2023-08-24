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24 августа, 10:55

Названы сроки запуска высокоскоростных поездов Москва – Петербург

Минтранс: Запустить ВСМ Москва – Санкт-Петербург планируется в 2028 году

Завершить строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируется в 2028 году, тогда же будет запущено движение. Об этом заявил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов.

"Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год", — сказал он журналистам в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

Ожидается, что время в пути по ВСМ между двумя столицами сократится примерно вдвое — до 2 часов 15 минут. На прокладку трассы планируется задействовать средства Фонда национального благосостояния в объёме до 468 млрд рублей. Общая же стоимость строительства оценивается в 1,7 трлн рублей.

Путин заявил о возможном продлении высокоскоростной железной дороги до Донбасса и Адлера

Путин заявил о возможном продлении высокоскоростной железной дороги до Донбасса и Адлера

Напомним, 17 августа в ходе церемонии запуска МЦД-3 Владимир Путин заявил, что пришло время для проекта высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Петербург. Её также могут протянуть до Минска.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Андрей Григорьев
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