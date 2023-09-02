10 советских мегапроектов Украины, которых страна эпично лишилась до СВО Оглавление Николаевский судостроительный завод Южный машиностроительный завод им. Макарова Одесский припортовый завод (ОПЗ) Авиастроительный концерн "Антонов" Запорожский автомобильный завод Завод "Днепрошина" Северодонецкое объединение "Азот" Каховская ГЭС Завод сельскохозяйственной техники "Львовсельмаш" Львовский автобусный завод (ЛАЗ) Впору спрашивать: "Украинцы, что вы сделали со своей страной? Как распорядились её богатствами? Почему на ваших ресурсах и землях наживаются западные корпорации?" 90387 90387 Cоветские мегапроекты Украины, которых украинцы эпично лишились, 1976 год. Обложка © ТАСС / А. Красовский

Индустриализированная в советское время Украина начала проваливаться далеко в прошлое задолго до начала СВО. Среди причин были неумелое управление, жадность бизнесменов и коррумпированность чиновников всех мастей.

Николаевский судостроительный завод

Николаевские верфи были основаны ещё при императоре Павле I в XVIII веке. Во время войны завод был сильно разрушен, но полностью восстановлен и модернизирован советской властью. В 1960-х годах завод освоил выпуск газотурбинных двигателей и позже выпускал суда-рефрижераторы океанского класса. С 1975 года при заводе работал проектный институт, осуществлявший разработки военных кораблей.

Николаевский судостроительный завод, 1982 год, СССР. Фото © ТАСС / Александр Кремко

Как распорядилась этим богатством Украина? В 2000 году премьер-министр Тимошенко добилась отмены господдержки предприятия, что сразу ухудшило положение заводчан. Кризис 2008 года сильно ударил по заводу. В 2010 году украинцы решили включить завод в госконцерн Министерства обороны, но заказами предприятие так и не загрузили. Последним "госзаказом" стало производство печек-буржуек. В 2020 году завод обанкротился.

Южный машиностроительный завод им. Макарова

ПО "Южный машиностроительный завод". Фото © ТАСС / Анатолий Красножон

Южмаш начался в Днепропетровске сразу после освобождения города от нацистских оккупантов: в 1944 году здесь стали строить автомобильный завод. В 1951 году он вошёл в состав ПО "Южный машиностроительный завод".

Именно здесь в СССР производили самые массовые баллистические ракеты средней дальности Р-12, самые мощные ракеты Р-14 и ракеты Р-23 для железнодорожного ракетного комплекса. Кроме продукции военного назначения на Южмаше делали трактора ЮМЗ-6 — самые распространённые трактора в Советском Союзе. А ещё делали ракету-носитель "Циклон", спутники, двигатели для ракет, турбины, шасси для самолётов Ан.

В советское время Южмаш обеспечивал работой десятки тысяч людей. При Украине предприятие было загнано в долги. А в 2021 году Кабмин Украины преобразовал концерн в акционерное общество. В 2021-м рабочие жаловались, что им не платят и без того мизерную зарплату, что на заводе нет никаких бытовых условий — всё отключено. Ситуация осложнена тем фактом, что на предприятии хранятся огромные запасы ядовитого гептила.

Одесский припортовый завод (ОПЗ)

Уже три года власти Украины пытаются сбыть в частные руки Одесский припортовый завод. Но пришедшее в упадок предприятие никто не покупает. ОПЗ был построен в СССР в середине 1970-х годов при участии знаменитого американца Арманда Хаммера.

Одесский припортовый завод. Фото © ТАСС / Архип Верещагин

Уже в 1978 году были пущены основные производства и перегрузочные мощности. Год спустя завод начал производить удобрения и аммиак. Мощность производства составляла 450 тысяч тонн в год.

После развала Союза это было настоящее золотое дно. Но что случилось с заводом? Его дела шли всё хуже и хуже. В "нулевых" его модернизировали, мощности увеличили, но это ничего не дало. В 2015 году украинцы искали, кому бы сбыть убыточное производство. В течение двух лет завод работал с остановками. А в 2020 году встал. Эксперты считают, что руку к этому приложили "эффективные" менеджеры из Литвы и США.

Авиастроительный концерн "Антонов"

Концерн "Антонов" начался в Украинской ССР с новосибирского КБ, переехавшего в Киев. Уже в 1956 году в небо взмыл первый турбовинтовой самолёт Ан-8. За следующие 30 лет под Киевом был создан огромный комплекс по созданию и доводке самолётов. Венцом инженерной мысли концерна стали широкофюзеляжные самолёты "Руслан" и "Мрия".

Концерн "Антонов". Фото © ТАСС / Михаил Палинчак

Предприятие было поистине уникальным. Что от него осталось? Авиалинии "Антонов", которые были созданы в 1989 году, — они приносят 90% прибыли. Всё остальное буквально пошло прахом, ведь экономика предприятия была прочно связана с Россией. В 2017 году концерн ликвидировали, а его остатки включили в концерн "Укроборонпром". Правда, в Киеве упорно лелеют мечты о восстановлении "Мрии", от которой у украинцев на руках только повреждённый фюзеляж.

Запорожский автомобильный завод

Запорожский автомобильный завод, 1976 год, СССР. Фото © ТАСС / А. Красовский

Завод ЗАЗ был создан в 1961 году на основе завода МеМЗ, с 1923 года выпускавшего сельскохозяйственную технику. Продукция была нарасхват: советские люди обожали "горбатый" "Запорожец"; позже его сменил "ушастый" ЗАЗ-966, а с 1986 года завод стал производить "Таврию". Последняя машина сошла с конвейера в 1994 году, а спустя два года завод продали в частные руки. В 2018 году завод был признан банкротом и выставлен на торги. Новые владельцы уже несколько лет обещают то выпускать автобусы, то европейские авто, но на самом деле всё очень плачевно.

Завод "Днепрошина"

В Советском Союзе ПО "Днепрошина" было флагманом производства. Фото © ТАСС / А. Запара

Это ещё один "мученик" украинской экономики, признанный банкротом в 2012 году. Завод стали строить в 1956 году. В 1968 году открылась линия по производству мотошин. Затем завод освоил производство шин для крупногабаритных машин, а в 1980-м стал выпускать шины для трактора "Кировец" К-701, а позже — шины для комбайнов и сельхозмашин. В Советском Союзе ПО "Днепрошина" было флагманом производства. Нет, какое-то производство осталось, но сравнивать с советским заводом даже смысла нет.

Северодонецкое объединение "Азот"

Бывшее украинское предприятие северодонецкое объединение "Азот" могут восстановить в России. Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин

Советский Северодонецкий комплекс по производству удобрений был пущен в 1951 году. На заводе производили аммиак, полиэтилен, капролактам, ацетальдегид, адипиновую кислоту. В ходе боевых действий украинские боевики не пожалели предприятие и создали на его территории укрепрайон. Завод был сильно разрушен. Но история эта со счастливым концом. Теперь завод имеет все шансы снова заработать, ведь он находится на территории России.

Каховская ГЭС

Каховская ГЭС была одной из великих строек СССР. Фото © ТАСС / Ю. Лихута

Эта ГЭС была одной из великих строек СССР. Её возвели в 1956–1957 годах для снабжения энергией юга Украинской ССР. Сооружение было уникальным: ГЭС включала в себя судоходный шлюз, а его водохранилище было вторым по площади в Украинской ССР. Благодаря ГЭС вода в Днепре поднялась на 16 метров.

Каховское водохранилище играло огромную роль в водоснабжении Каховского канала, Северо-Крымского канала, канала Днепр – Кривой Рог и обеспечивало водой четыре региона Украины. Строительство водооросительных каналов на долгие годы решило проблему пыльных бурь и засух. 6 июня 2023 года украинские боевики взорвали плотину ГЭС, устроив настоящую экологическую катастрофу. Ломать — не строить.

Завод сельскохозяйственной техники "Львовсельмаш"

В 1984 году "Львовсельмаш" выпускал 20 000 единиц техники в год. Фото © Wikipedia / Водник

Львовсельмаш был одним из крупнейших заводов Советского Союза по производству сельскохозяйственной техники. В 1984 году этот завод выпускал 20 000 единиц техники в год. Через десять лет после того, как завод был приватизирован украинцами, численность его сотрудников упала до 472 человек. А в 2011 году на предприятии работал только 41 человек. Спустя четыре года оставшиеся здания были переданы на баланс города Львова. Львовсельмаш — всё.

Львовский автобусный завод (ЛАЗ)

В 2015 году безо всяких боевых действий почил в бозе ещё один значимый для СССР завод — Львовский автобусный. Его продукцию знали по всей стране: завод в год выпускал 14 600 автобусов ЛАЗ. Всего за время существования предприятие выпустило 365 тысяч машин. Автобусы были не единственной продукцией: ЛАЗ выпускал агрегаты для другой техники, включая коробки передач.

Львовский автобусный завод выпускал 14 600 автобусов ЛАЗ. Фото © ТАСС / Борис Криштул

Завод продали частникам в 2001 году, после чего он сумел кое-как протянуть 13 лет. Знающие люди говорили, что процесс управления заводом напоминал процесс десоветизации: ЛАЗ целенаправленно добивали. Европейцам не нужна была украинская промышленность, способная создать конкуренцию. В 2014 году ЛАЗ обанкротили, а в 2019-м стали сносить: земля понадобилась львовянам под застройку. Кроме ЛАЗа под Львовом угробили и другие предприятия: целлюлозно-бумажный комбинат, долотный завод, завод "Автопогрузчик". Работа по десоветизации Украины продолжается.

Авторы Майя Новик