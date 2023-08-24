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24 августа, 20:18

Трамп рассказал, когда прибудет в тюрьму Джорджии для сдачи властям

Трамп подтвердил, что сам явится в тюрьму Джорджии для сдачи властям

Бывший американский лидер Дональд Трамп подтвердил намерение сдаться властям. В своей социальной сети Truth Social он заявил, что явится в тюрьму в Джорджии 25 августа в 02:30 мск.

"Время ареста — 19:30", — подтвердил Трамп.

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Напомним, что Трампу в общей сложности было предъявлено 91 обвинение. При этом сам экс-глава Белого дома вину не признаёт. Он полагает, что его хотят посадить пожизненно по сфабрикованным делам.

Обложка ©

ТАСС / Artie Walker Jr.

Анатолий Симоненко
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