Трамп рассказал, когда прибудет в тюрьму Джорджии для сдачи властям

Бывший американский лидер Дональд Трамп подтвердил намерение сдаться властям. В своей социальной сети Truth Social он заявил, что явится в тюрьму в Джорджии 25 августа в 02:30 мск.

Трамп заплатит 200 тысяч долларов залога, чтобы не сесть в тюрьму

Напомним, что Трампу в общей сложности было предъявлено 91 обвинение. При этом сам экс-глава Белого дома вину не признаёт. Он полагает, что его хотят посадить пожизненно по сфабрикованным делам.