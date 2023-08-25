В Москве стартовало тестовое голосование перед сентябрьскими выборами

В преддверии выборов в столице началось тестовое голосование на портале mos.ru, которое продлится сегодня с 08:00 до 14:00. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

"Началось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами. В ходе него москвичи могут познакомиться с нововведениями процесса голосования, а организаторы — убедиться в корректной работе всех систем", — указано в тексте.

Участие могут принять россияне старше 18 лет, имеющие учётную запись на mos.ru. Также москвичи вправе поучаствовать в тестовом голосовании на избирательных участках. Всем им предлагается ответить на вопрос о мероприятии на День города и выбрать из списка понравившийся вариант.