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25 августа, 08:36

В Москве стартовало тестовое голосование перед сентябрьскими выборами

В преддверии выборов в столице началось тестовое голосование на портале mos.ru, которое продлится сегодня с 08:00 до 14:00. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

"Началось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами. В ходе него москвичи могут познакомиться с нововведениями процесса голосования, а организаторы — убедиться в корректной работе всех систем", указано в тексте.

Участие могут принять россияне старше 18 лет, имеющие учётную запись на mos.ru. Также москвичи вправе поучаствовать в тестовом голосовании на избирательных участках. Всем им предлагается ответить на вопрос о мероприятии на День города и выбрать из списка понравившийся вариант.

Песков заявил об очевидной поддержке Путиным кандидатуры Собянина на выборах мэра Москвы

Песков заявил об очевидной поддержке Путиным кандидатуры Собянина на выборах мэра Москвы

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября. Сергей Собянин выдвинут кандидатом от "Единой России", он занимает этот пост с 2010 года и дважды побеждал на выборах. Всего же Мосгоризбирком зарегистрировал пятерых кандидатов на пост столичного градоначальника.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Татьяна Миссуми
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