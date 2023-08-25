В расширении БРИКС увидели личное поражение фон дер Ляйен и Борреля
Berliner Zeitung: Расширение БРИКС стало личным поражением фон дер Ляйен и Борреля
Расширение БРИКС, о котором было объявлено на прошедшем саммите, стало личным поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля. Об этом заявил журналист Рамон Шак в статье для газеты Berliner Zeitung. По его мнению, "эпоха, когда Европа могла отдавать приказы всему миру, прошла".
Журналист советует Боррелю, воспринимающему "Европу как сад, а остальной мир — как джунгли", осознать ограниченность власти ЕС.
Шак подчеркнул, что скоро в БРИКС будет "почти половина населения Земли", включая одни из самых быстро развивающихся экономик. А прошедший саммит он назвал переломным моментом в мировой политике.
"В то время как многие западные СМИ всё ещё используют термины типа "встреча развивающихся стран", что, вероятно, отражает неоколониальное отношение, в ЮАР в эти дни творилась история", — добавил автор.
Напомним, 22–24 августа в Йоханнесбурге состоялся саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), на котором стороны приняли решение о расширении объединения. С 1 января 2024 года участниками БРИКС станут шесть стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. При этом название сообщества, скорее всего, сохранится.
ТАСС / Сергей Бобылёв