Радость Третьего Спаса: Традиции и обряды, связанные с Ореховым Спасом

На последний летний месяц приходятся три важных народно-православных, связанных между собой праздника: Медовый, Яблочный и Ореховый спасы. Даты их из года в год остаются неизменными. Первый спас, Медовый, отмечают 14 августа. В народе он называется так, потому что в это время у пасечников наступает пора сбора мёда. Церковь в этот день чтит память трёх святынь: Животворящего Креста Господня, Образа Спасителя и иконы Владимирской Божией Матери. С этой даты начинается двухнедельный Успенский пост, который длится до Успения Пресвятой Богородицы, 27 августа. На время поста приходится ещё один спас — Яблочный. Он отмечается 19 августа, по-церковному это праздник Преображения Господня. В этот день в церквах принято святить яблоки.

Что такое Ореховый Спас, или Спас Нерукотворный

Слово "спас" в названии трёх августовских праздников восходит к слову "спасение", что напоминает о роли Иисуса Христа как Спасителя человечества. Название церковного праздника, который отмечается 29 августа, — Спас Нерукотворный — связано с библейским преданием, повествующим чудесную историю из земной жизни Христа.

Согласно этому преданию, царь Эдессы в Месопотамии Авгарь страдал от проказы, которую никто не мог излечить. Прослышав о чудесных исцелениях, которые совершал Иисус, он отправил ему письмо с просьбой приехать и избавить его от недуга. Получив послание, Иисус велел подать себе воду и полотенце (убрус). Он умылся и вытер лицо полотенцем, на котором чудесным образом отпечаталось его лицо. Плат с этим нерукотворным изображением посланники царя отвезли своему господину, царь приложился к нему и в тот же момент исцелился. Впоследствии царь Эдессы и его подданные приняли крещение от одного из учеников Мессии. Священный убрус пользовался большим почитанием, к нему приходили паломники, а впоследствии именно с этого полотна писались первые иконы Спаса Нерукотворного. В наши дни святыня считается утерянной.

Авгарь получает Нерукотворный Образ от апостола Фаддея. Фото © Wikipedia

29 августа 944 года состоялось торжественное перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, поэтому Спас Нерукотворный отмечается Церковью 29-го числа, а Нерукотворный Образ Христа является символом праздника. Поначалу праздник считался местным, его отмечали лишь жители Константинополя. Однако с распространением христианства он стал общецерковным. На Руси эту дату в народе стали называть Ореховым Спасом, так как считалось, что именно к этому дню орехи дозревают и можно начинать их сбор. Урожай несли в церковь, освящали и делали заготовки на зиму. Орехи всегда считались продуктом, способным улучшать здоровье и продлевать жизнь.

Третий Спас в народе ещё называли Хлебным — в этот день было принято выпекать хлеб из зерна нового урожая. Согласно приметам, в одно лето не могло быть одинаково богатого урожая орехов и пшеницы, поэтому если в этот год хорошо уродилась пшеница, то на следующий обязательно будет богатый урожай орехов.

Ещё одно народное название праздника — Холщовый Спас — возникло потому, что в этот день начинались ярмарки, на которых продавали полотна и холсты, овощи и фрукты. Уйти с такого рынка с пустыми руками считалось плохой приметой, поэтому каждый гость ярмарки обязательно должен был что-нибудь купить.

Традиции праздника

Третий Спас отмечали куда скромнее, чем Яблочный и Медовый, хотя пост к этому дню уже заканчивался и на праздничный стол разрешалось подавать мясо, рыбу и молоко. Считалось, что с этого дня начинает холодать и погода поворачивает уже к зиме. Крестьяне старались побыстрее наполнить свои амбары. В церквах освящали не только орехи, но и хлеб, овощи, фрукты.

В этот день почитали также мученика Диомида-врача, которому молились при разных недугах и болезнях, и Феодоровскую икону Божией Матери, у которой женщины просили послать благополучное разрешение от бремени, кормление молоком и помочь в семейных и других житейских нуждах.

Освящение орехов — основная традиция Третьего Спаса © Shutterstock

Как и в Медовый Спас, готовясь к осени и зиме, чистили целебные подземные источники и колодцы. И только потом садились за стол. Подавать принято было настойку на основе грецких орехов, а также хлеб и пироги. Вечером обязательно шли всей семьёй в баню и парились вениками из орешника: поверье гласило, что он защищает от болезней.

Что нельзя делать на Ореховый Спас

Как и в другие церковные праздники, в этот день нельзя конфликтовать, ссориться и ругаться с близкими, отказывать нуждающимся в помощи. На Ореховый Спас нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом, в особенности полевыми работами, за исключением сбора урожая. В доме заранее нужно навести чистоту и порядок, а вот шитьё и вязание в этот день лучше отложить.

Приметы на Ореховый Спас

Первый орех в этот день нужно съесть самому, а следующим угостить друга или члена семьи, тогда сглаз и порча обойдут человека стороной.

Если первый сорванный орех спелый и вкусный, то и год будет благоприятным, а если вдруг горчит — стоит быть готовым к испытаниям.

Если при сборе орехов попался червивый, это сулит неудачи.

Если на день праздника пришлась гроза, осень будет тёплой.

Солнечная и тёплая погода в этот день предвещает раннее наступление бабьего лета.

Полезные свойства орехов

Орехи обладают полезными для здоровья человека свойствами. Они содержат множество витаминов, минералов, антиоксидантов и других биологически активных веществ, которые способствуют поддержанию хорошего здоровья и профилактике различных заболеваний.

Один из наиболее известных орехов — грецкий. Он богат витаминами В1, В2, В6, Е и РР, а также минералами, такими как железо, цинк, кальций и магний. Грецкий орех содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают снизить уровень холестерина в крови и улучшить сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в нём есть аргинин — аминокислота, которая способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения. Грецкий орех богат антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений свободными радикалами и предотвратить развитие различных заболеваний, включая рак.

Миндаль — ещё один популярный орех, который имеет множество полезных свойств. Он содержит витамины В2, В3, Е и фолиевую кислоту, а также минералы, такие как кальций, железо и магний. Миндаль богат мононенасыщенными жирными кислотами, которые помогают снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца. В нём есть антиоксиданты, такие как витамин Е и флавоноиды, которые помогают защитить клетки от повреждений и предотвратить развитие хронических заболеваний. Миндаль является хорошим источником растительного белка, который необходим для роста и восстановления тканей.

Полезные свойства орехов

Фундук — ещё один орех с высоким содержанием полезных веществ. Он богат витаминами В1, В6, Е и фолиевой кислотой, а также минералами, такими как железо, цинк и магний. В фундуке есть полиненасыщенные жирные кислоты, которые снижают уровень холестерина и улучшают здоровье сердца; антиоксиданты, такие как витамин Е и флавоноиды, которые помогают защитить клетки от повреждений и предотвратить развитие различных заболеваний. Он является хорошим источником белка, волокна и других питательных веществ.