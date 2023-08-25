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25 августа, 10:37

"Паршивые поступки": В Кремле жёстко отозвались о случаях нападений на ветеранов СВО

Песков назвал "паршивыми поступками" инциденты с оскорблениями ветеранов СВО

Оскорбления и нападения на ветеранов спецоперации являются "паршивыми поступками", российское общество не приемлет подобного. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что нужны какие-то дополнительные оклики [из Кремля], потому что нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе. Конечно, такие поступки абсолютно возмутительны, они неприемлемы, и главное, что они не принимаются никем в обществе", сказал он.

По законам спецоперации: Какого наказания заслуживают отморозки, нападающие в России на героев СВО

По законам спецоперации: Какого наказания заслуживают отморозки, нападающие в России на героев СВО

Лайф рассказывал об одном из таких "паршивых поступков", когда 5 августа в кафе села Нерчинский Завод Забайкальского края произошёл конфликт между компанией посетителей и двумя ветеранами СВО. Одного из них, лишившегося в зоне боевых действий ноги, избили, а машину второго разбили. Всех троих нападавших уже задержали.

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Александр Юнашев
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