В Кремле жёстко отозвались о случаях нападений на ветеранов СВО
Песков назвал "паршивыми поступками" инциденты с оскорблениями ветеранов СВО
Оскорбления и нападения на ветеранов спецоперации являются "паршивыми поступками", российское общество не приемлет подобного. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что нужны какие-то дополнительные оклики [из Кремля], потому что нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе. Конечно, такие поступки абсолютно возмутительны, они неприемлемы, и главное, что они не принимаются никем в обществе", — сказал он.
Лайф рассказывал об одном из таких "паршивых поступков", когда 5 августа в кафе села Нерчинский Завод Забайкальского края произошёл конфликт между компанией посетителей и двумя ветеранами СВО. Одного из них, лишившегося в зоне боевых действий ноги, избили, а машину второго разбили. Всех троих нападавших уже задержали.
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