Оскорбления и нападения на ветеранов спецоперации являются "паршивыми поступками", российское общество не приемлет подобного. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что нужны какие-то дополнительные оклики [из Кремля], потому что нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе. Конечно, такие поступки абсолютно возмутительны, они неприемлемы, и главное, что они не принимаются никем в обществе", — сказал он.