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25 августа, 15:25

Выдача сельской ипотеки приостановлена из-за повышения ставки ЦБ до 12%

Минсельхоз сообщил о приостановке выдачи сельской ипотеки из-за повышения ставки

Министерство сельского хозяйства сообщило о приостановке выдачи уполномоченными российскими банками сельской ипотеки, реализуемой в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Причиной называется повышение Центробанком ключевой ставки до 12%.

"В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведённых лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе", говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве добавили, что её выдача будет продолжена "после изменения текущей экономической ситуации".

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Напомним, 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку до 12% годовых. В регуляторе объяснили решение необходимостью "ограничить риски для ценовой стабильности". Причём допускается её дальнейшее повышение. Сразу после этого рубль укрепился на бирже, хоть и ненадолго.

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ТАСС / Александр Рюмин

Матвей Константинов
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