Выдача сельской ипотеки приостановлена из-за повышения ставки ЦБ до 12%

Министерство сельского хозяйства сообщило о приостановке выдачи уполномоченными российскими банками сельской ипотеки, реализуемой в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Причиной называется повышение Центробанком ключевой ставки до 12%.

"В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведённых лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе", — говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве добавили, что её выдача будет продолжена "после изменения текущей экономической ситуации".