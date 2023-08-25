Выдача сельской ипотеки приостановлена из-за повышения ставки ЦБ до 12%
Минсельхоз сообщил о приостановке выдачи сельской ипотеки из-за повышения ставки
Министерство сельского хозяйства сообщило о приостановке выдачи уполномоченными российскими банками сельской ипотеки, реализуемой в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Причиной называется повышение Центробанком ключевой ставки до 12%.
"В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведённых лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе", — говорится в опубликованном сообщении.
В ведомстве добавили, что её выдача будет продолжена "после изменения текущей экономической ситуации".
Напомним, 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку до 12% годовых. В регуляторе объяснили решение необходимостью "ограничить риски для ценовой стабильности". Причём допускается её дальнейшее повышение. Сразу после этого рубль укрепился на бирже, хоть и ненадолго.
ТАСС / Александр Рюмин