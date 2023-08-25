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25 августа, 15:45

Глава ВТБ Андрей Костин избран председателем совета директоров ОСК

<p>Андрей Костин. Фото ©<a href="https://www.aoosk.ru/press-center/news/andrey-kostin-izbran-predsedatelem-soveta-direktorov-ao-osk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Объединённая судостроительная корпорация</a></p>

Андрей Костин. Фото © Объединённая судостроительная корпорация

Глава ВТБ Андрей Костин стал председателем совета директоров Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). Об этом рассказали в самой компании.

"Совет директоров ОСК на заседании 25 августа 2023 года единогласно принял решение об избрании Андрея Костина председателем совета директоров ОСК", — говорится в тексте.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал идею правительства передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК. Новым гендиректором корпорации назначен занимавший должность первого зампреда правления ВТБ Андрей Пучков.

Татьяна Миссуми
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