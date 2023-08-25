Глава ВТБ Андрей Костин избран председателем совета директоров ОСК
Андрей Костин. Фото © Объединённая судостроительная корпорация
Глава ВТБ Андрей Костин стал председателем совета директоров Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). Об этом рассказали в самой компании.
"Совет директоров ОСК на заседании 25 августа 2023 года единогласно принял решение об избрании Андрея Костина председателем совета директоров ОСК", — говорится в тексте.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал идею правительства передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК. Новым гендиректором корпорации назначен занимавший должность первого зампреда правления ВТБ Андрей Пучков.