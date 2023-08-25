Зоозащитник объяснила, почему хозяйке Барби-собаки из Воронежа ничего не будет
Зоозащитник Белозерская: Специальная краска не могла навредить Барби-собаке
Барби-собака и её хозяйка. Обложка © SHOT
В случае с воронежской Барби-собакой нет ничего, чтобы подпадало под статью о жестоком обращении с животными, рассказала телеканалу "360" волонтёр и зоозащитник Лидия Белозерская.
"У нас всё регламентируется законом о защите животных. Если это не подходит под статью "Жестокое обращение с животными", значит, ничего никому не будет. Собака по нашему законодательству — это имущество", — указала она.
По словам Белозерской, хозяева часто красят своих хвостатых в разные цвета, для чего даже существуют специальные краски. А дизайнерским породам нередко подкрашивают хвосты. Однако использовать для этого розовый — странно, считает она.
В целом скандал вокруг Барби-собаки — вопрос норм морали, а не закона. Совершенно другой разговор возник бы, если бы хозяйка выжгла что-нибудь на теле своего питомца.
Напомним, розовая собачка стала героем воронежских пабликов. Хозяйка перекрасила свою девятилетнюю Лесси обычным человеческим тоником, которым "пользуются все девчонки". На это девушка пошла, вдохновившись Барби-трендом. Тем временем полиция и зоозащитники уже заинтересовались необычным питомцем и его владелицей.