Зоозащитник объяснила, почему хозяйке Барби-собаки из Воронежа ничего не будет

В случае с воронежской Барби-собакой нет ничего, чтобы подпадало под статью о жестоком обращении с животными, рассказала телеканалу "360" волонтёр и зоозащитник Лидия Белозерская.

"У нас всё регламентируется законом о защите животных. Если это не подходит под статью "Жестокое обращение с животными", значит, ничего никому не будет. Собака по нашему законодательству — это имущество", — указала она.

По словам Белозерской, хозяева часто красят своих хвостатых в разные цвета, для чего даже существуют специальные краски. А дизайнерским породам нередко подкрашивают хвосты. Однако использовать для этого розовый — странно, считает она.