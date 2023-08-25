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25 августа, 16:10

Зоозащитник объяснила, почему хозяйке Барби-собаки из Воронежа ничего не будет

Зоозащитник Белозерская: Специальная краска не могла навредить Барби-собаке

<p>Барби-собака и её хозяйка. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56143" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Барби-собака и её хозяйка. Обложка © SHOT

В случае с воронежской Барби-собакой нет ничего, чтобы подпадало под статью о жестоком обращении с животными, рассказала телеканалу "360" волонтёр и зоозащитник Лидия Белозерская.

"У нас всё регламентируется законом о защите животных. Если это не подходит под статью "Жестокое обращение с животными", значит, ничего никому не будет. Собака по нашему законодательству — это имущество", указала она.

По словам Белозерской, хозяева часто красят своих хвостатых в разные цвета, для чего даже существуют специальные краски. А дизайнерским породам нередко подкрашивают хвосты. Однако использовать для этого розовый — странно, считает она.

В целом скандал вокруг Барби-собаки — вопрос норм морали, а не закона. Совершенно другой разговор возник бы, если бы хозяйка выжгла что-нибудь на теле своего питомца.

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Напомним, розовая собачка стала героем воронежских пабликов. Хозяйка перекрасила свою девятилетнюю Лесси обычным человеческим тоником, которым "пользуются все девчонки". На это девушка пошла, вдохновившись Барби-трендом. Тем временем полиция и зоозащитники уже заинтересовались необычным питомцем и его владелицей.

Матвей Константинов
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