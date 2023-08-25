Пятилетнюю девочку насмерть сбил автобус на пешеходном переходе в Саранске

В Саранске водитель автобуса не затормозил перед пешеходным переходом и сбил пожилую женщину с пятилетней внучкой, последняя скончалась на месте. Об этом рассказали в МВД по Республике Мордовия.

Автобус сбил женщину и её внучку, девочка погибла. Видео © VK / Столица С / МВД по Республике Мордовия

Трагедия произошла на улице Косарева. Судя по кадрам с видеорегистратора встречной машины, водитель ПАЗа даже не пытался остановиться. Он сбивает пешеходов, переходящих дорогу по зебре, и протаскивает их на несколько метров вперёд.

"В результате ДТП пятилетняя девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия, женщина с различными травмами госпитализирована", — уточнили в МВД по Республике Мордовия.