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25 августа, 20:03

СКА подписал угодившего в скандал американского хоккеиста

СКА объявил о переходе американского хоккеиста Алекса Гальченюка

<p>Алекс Гальченюк стал игроком СКА. Обложка © <a href="https://www.ska.ru/news/view/alieks-gal-chieniuk-v-ska/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ska.ru</a></p>

Алекс Гальченюк стал игроком СКА. Обложка © ska.ru

Бывший нападающий "Аризоны Койотис" Алекс Гальченюк стал игроком петербургского СКА. Об этом объявила пресс-служба команды.

Соглашение с 29-летним американским хоккеистом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2025 года.

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Гальченюк этим летом угодил в скандал. Он попал в ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения, и угрожал расправой задержавшим его полицейским. Ему были предъявлены обвинения о нападении на частную собственность, хулиганстве, неповиновении, сопротивлении аресту, угрозах и аварии. Подписавшая хоккеиста в начале июля "Аризона" объявила о расторжении контракта. Позднее суд снял пять обвинений из шести и приговорил спортсмена к 30 дням тюремного заключения.

Ранее "Оттава Сенаторз" объявила о подписании контракта с Владимиром Тарасенко. Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Артур Лапсаков
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