СКА подписал угодившего в скандал американского хоккеиста
СКА объявил о переходе американского хоккеиста Алекса Гальченюка
Алекс Гальченюк стал игроком СКА. Обложка © ska.ru
Бывший нападающий "Аризоны Койотис" Алекс Гальченюк стал игроком петербургского СКА. Об этом объявила пресс-служба команды.
Соглашение с 29-летним американским хоккеистом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2025 года.
Гальченюк этим летом угодил в скандал. Он попал в ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения, и угрожал расправой задержавшим его полицейским. Ему были предъявлены обвинения о нападении на частную собственность, хулиганстве, неповиновении, сопротивлении аресту, угрозах и аварии. Подписавшая хоккеиста в начале июля "Аризона" объявила о расторжении контракта. Позднее суд снял пять обвинений из шести и приговорил спортсмена к 30 дням тюремного заключения.
Ранее "Оттава Сенаторз" объявила о подписании контракта с Владимиром Тарасенко. Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на один сезон.