СКА подписал угодившего в скандал американского хоккеиста

Соглашение с 29-летним американским хоккеистом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Гальченюк этим летом угодил в скандал. Он попал в ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения, и угрожал расправой задержавшим его полицейским. Ему были предъявлены обвинения о нападении на частную собственность, хулиганстве, неповиновении, сопротивлении аресту, угрозах и аварии. Подписавшая хоккеиста в начале июля "Аризона" объявила о расторжении контракта. Позднее суд снял пять обвинений из шести и приговорил спортсмена к 30 дням тюремного заключения.