Дональд Трамп нанял нового адвоката

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп нанял адвоката, опытного в делах, связанных с преступными организациями. Об этом сообщает интернет-портал Axios .

Стивен Сэдоуа будет представлять интересы Трампа в суде штата Джорджия. По информации издания, именно он сопровождал экс-президента во время ареста в тюрьме в Атланте. Адвокат работает и по гражданскому, и по уголовному праву, специализируется на мошенничестве, защите знаменитостей и имеет опыт работы с делами, аналогичными нынешнему делу Трампа.