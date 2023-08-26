Дональд Трамп нанял нового адвоката
Axios: Трамп нанял нового адвоката с опытом в делах о преступных организациях
Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп нанял адвоката, опытного в делах, связанных с преступными организациями. Об этом сообщает интернет-портал Axios.
Стивен Сэдоуа будет представлять интересы Трампа в суде штата Джорджия. По информации издания, именно он сопровождал экс-президента во время ареста в тюрьме в Атланте. Адвокат работает и по гражданскому, и по уголовному праву, специализируется на мошенничестве, защите знаменитостей и имеет опыт работы с делами, аналогичными нынешнему делу Трампа.
Напомним, что Дональду Трампу предъявлено суммарно 91 обвинение. Однако сам экс-глава Белого дома не считает себя преступником. По словам бывшего президента, его пытаются посадить на пожизненный срок по сфабрикованным делам.
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