Захарян назвал волнительным дебют за "Реал Сосьедад" в чемпионате Испании

Полузащитник Арсен Захарян оценил дебют за "Реал Сосьедад", назвав его волнительным. Футболист вышел на поле на 76-й минуте в матче третьего тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (0:0).

"Волнительно было, другой мир для меня. Буду привыкать потихоньку. Тренер перед игрой сказал, что выйду, был готов к этому, перед выходом он посоветовал мне быть увереннее", — сказал Захарян в эфире Okko Sport.

Также россиянин рассказал, что в клубе его приняли отлично, однако с первого дня было тяжело. Во-первых, из-за того, что он не понимает испанский, на котором говорит тренер Иманоль Альгуасиль. А во-вторых, из-за более высокой, чем в России, интенсивности футбола, к чему 20-летнему спортсмену ещё надо привыкать.

"Реал Сосьедад" с тремя очками идёт на девятом месте в турнирной таблице. В следующем матче команда встретится с "Гранадой" 2 сентября. Это будет первый домашний матч для клуба после перехода Захаряна.