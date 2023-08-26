Захарян назвал волнительным дебют за "Реал Сосьедад" в чемпионате Испании
Арсен Захарян дебютировал за "Реал Сосьедад". Обложка © Twitter / Real Sociedad Fútbol
Полузащитник Арсен Захарян оценил дебют за "Реал Сосьедад", назвав его волнительным. Футболист вышел на поле на 76-й минуте в матче третьего тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (0:0).
"Волнительно было, другой мир для меня. Буду привыкать потихоньку. Тренер перед игрой сказал, что выйду, был готов к этому, перед выходом он посоветовал мне быть увереннее", — сказал Захарян в эфире Okko Sport.
Также россиянин рассказал, что в клубе его приняли отлично, однако с первого дня было тяжело. Во-первых, из-за того, что он не понимает испанский, на котором говорит тренер Иманоль Альгуасиль. А во-вторых, из-за более высокой, чем в России, интенсивности футбола, к чему 20-летнему спортсмену ещё надо привыкать.
"Реал Сосьедад" с тремя очками идёт на девятом месте в турнирной таблице. В следующем матче команда встретится с "Гранадой" 2 сентября. Это будет первый домашний матч для клуба после перехода Захаряна.
Напомним, 19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Арсена Захаряна из московского "Динамо". Его контракт рассчитан до 2029 года. За трансфер 20-летнего игрока столичный клуб получил 12 млн евро.