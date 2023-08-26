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Регион
Опубликовано 26 августа 2023, 12:12
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На Украине появилась новая бригада морских беспилотников

Зеленский вручил флаг новой бригаде беспилотников спецназа ВМС ВСУ

В составе ВМС Украины появилось отдельное подразделение морских беспилотников, сообщили в пресс-службе ведомства. Президент страны Владимир Зеленский вручил бригаде боевой флаг.

Напомним, ВСУ регулярно пытаются использовать морские беспилотники против российских инфраструктурных объектов, однако многие из них уничтожаются ВС РФ прямо на складах. В России неоднократно сравнивали действия Киева с методами террористов.

"Владимир Зеленский на мероприятиях, посвящённых Дню независимости Украины, вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ", говорится в опубликованном сообщении.

Какие секретные морские беспилотники появились у Украины
Какие секретные морские беспилотники появились у Украины

Ранее российские корабли отразили атаку украинского морского дрона у Севастополя. Патрульный корабль "Василий Быков" и сторожевой корабль "Пытливый" уничтожили вражеский надводный беспилотник огнём из бортового оружия.

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МО Украины

Матвей Константинов
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