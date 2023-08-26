В ВСУ пожаловались на проблемы с оказанием медпомощи
Командир медсил ВСУ Остащенко: Украина не готова к большим объёмам медпомощи
Украинская система здравоохранения не готова к большим объёмам оказания медицинской помощи. Об этом заявила командир медицинских сил ВСУ Татьяна Остащенко.
"Ни законодательная база, ни сама система не была рассчитана на такие объёмы предоставления медицинской помощи", — сказала она в эфире телеканала "Рада".
По словам Остащенко, проблемы возникают ежедневно. Она отметила, что соответствующие вопросы обрабатываются, но недостаточно быстро.
Ранее Лайф рассказывал о последних потерях ВСУ в ходе боёв. Так, на Донецком направлении ВС РФ ликвидировали до 225 украинских военнослужащих. А врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что противник несёт "сумасшедшие" потери на Запорожском направлении.
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