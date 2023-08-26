В ВСУ пожаловались на проблемы с оказанием медпомощи

Украинская система здравоохранения не готова к большим объёмам оказания медицинской помощи. Об этом заявила командир медицинских сил ВСУ Татьяна Остащенко.

"Ни законодательная база, ни сама система не была рассчитана на такие объёмы предоставления медицинской помощи", — сказала она в эфире телеканала "Рада".