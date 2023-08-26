"Невозможно передать боль": Командующий ВВС Украины отреагировал на гибель "призрака Киева"
Командующий ВС ВСУ Олещук выразил соболезнования родным погибшего пилота Джуса
Лётчик Джус, погибший при столкновении двух МиГов-29 в Житомирской области. Обложка © X / Juice_Fighter
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук выразил соболезнования родным и близким украинского пилота 40-й бригады тактической авиации Андрея Пильщикова с позывным Джус, разбившегося накануне в Житомирской области. Журналисты в Незалежной называли его одним из "призраков Киева".
"Невозможно передать, какую боль испытываешь в такие минуты! Родные и близкие, примите мои искренние соболезнования. Пилоты отправились в ночной полёт и всегда будут жить в наших сердцах!" — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, вчера в Житомирской области при столкновении двух украинских самолётов погибло три пилота, один из которых — Джус — был известным лётчиком и часто общался с западной прессой. Факт авиакатастрофы подтвердили в Госбюро расследований Украины.