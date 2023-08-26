На Украине начали расследование столкновения двух учебно-боевых самолётов в Житомирской области, в результате которого погибли трое пилотов, включая Андрея Пильщикова с позывным Джус. Журналисты в Незалежной называли его одним из "призраков Киева". Проверку инициировало Государственное бюро расследований (ГБР).