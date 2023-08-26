Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук выразил соболезнования родным и близким украинского пилота 40-й бригады тактической авиации Андрея Пильщикова с позывным Джус, разбившегося накануне в Житомирской области. Журналисты в Незалежной называли его одним из "призраков Киева".

"Невозможно передать, какую боль испытываешь в такие минуты! Родные и близкие, примите мои искренние соболезнования. Пилоты отправились в ночной полёт и всегда будут жить в наших сердцах!" — написал он в своём телеграм-канале.