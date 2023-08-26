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Регион
Опубликовано 26 августа 2023, 16:16
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На Украине начали расследование гибели трёх лётчиков при столкновении самолётов

Лётчик Джус, погибший при столкновении двух истребителей МиГ-29 в Житомирской области. Обложка © X / Juice_Fighter

Лётчик Джус, погибший при столкновении двух истребителей МиГ-29 в Житомирской области. Обложка © X / Juice_Fighter

На Украине начали расследование столкновения двух учебно-боевых самолётов в Житомирской области, в результате которого погибли трое пилотов, включая Андрея Пильщикова с позывным Джус. Журналисты в Незалежной называли его одним из "призраков Киева". Проверку инициировало Государственное бюро расследований (ГБР).

В ходе неё будут проверены техническое состояние истребителей и подготовка к полётам. Нарушители могут быть осуждены по соответствующей статье, предусматривающей 15 лет тюрьмы.

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Напомним, вчера в Житомирской области при столкновении двух украинских самолётов погибли три пилота, один из которых — Джус — был известным лётчиком и часто общался с западной прессой. Факт авиакатастрофы подтвердили в Госбюро расследований Украины.

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Матвей Константинов
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