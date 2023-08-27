Боррель назвал беспрецедентным сокращение импорта и экспорта между РФ и ЕС

Уровень общего импорта и экспорта Евросоюза в Россию на фоне введённых экономических санкций претерпел беспрецедентное сокращение. Это говорит о "высокой эффективности" рестрикций, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

По данным главы евродипломатии, страны объединения стали закупать у РФ на 75% меньше железа, стали, драгметаллов и древесины, а энергетический импорт сократился на 80%.

"Что касается экспорта, ограничительные меры привели на сегодняшний день к сокращению порядка 54% общего экспорта ЕС в Россию от уровня 2021 года", — привёл данные Боррель.

Дипломат выразил уверенность, что описанные экономические перемены стали возможными благодаря антироссийским санкциям. Именно поэтому заявления о неэффективности ограничений являются ложью, подытожил он.