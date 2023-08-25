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25 августа, 13:22

"Нормально всё?": Политолог осадил Борреля за дерзкое высказывание в адрес России

Политолог Сардарян: У Запада накопились проблемы в Африке, Азии и на Украине

У Запада полно проблем, в том числе в Африке, Азии и на Украине. Об этом напомнил доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. Таким образом он отреагировал на оскорбительное высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес РФ.

"Значит, мы для вас не являемся настоящим геополитическим игроком? Хорошо. А как у вас дела в Африке сейчас обстоят, нормально всё? У вас там вроде истерики какие-то, что вы потеряли континент полностью", — сказал эксперт в беседе с "Царьградом".

Он также напомнил, что Запад вложил в Украину огромное количество денег и ресурсов, чтобы создать проблемы для России. Однако в итоге Киев терпит поражение, а украинское контрнаступление проваливается. Сардарян также добавил, что страны Азии отказались присоединяться к западным антироссийским санкциям и многие просятся в БРИКС.

"Вы же говорили, что изолируете нас. Что вы, будучи главным геополитическим игроком, просто щёлкните пальцем — и с Москвой даже никто не будет ни видеться, ни общаться. Что же мы видим? Что изолированными оказываетесь вы сами со своей позицией", — отметил Сардарян.

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Напомним, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал Россию "экономическим карликом" и сравнил её с заправочной станцией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла, что его слова продиктованы завистью и беспомощностью. Сенатор Владимир Джабаров в ответ на заявление Борреля назвал его "политическим карликом".

Обложка ©

Getty Images / Nicolas Economou

Илья Суриков
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