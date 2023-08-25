"Нормально всё?": Политолог осадил Борреля за дерзкое высказывание в адрес России

У Запада полно проблем, в том числе в Африке, Азии и на Украине. Об этом напомнил доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. Таким образом он отреагировал на оскорбительное высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес РФ.

"Значит, мы для вас не являемся настоящим геополитическим игроком? Хорошо. А как у вас дела в Африке сейчас обстоят, нормально всё? У вас там вроде истерики какие-то, что вы потеряли континент полностью", — сказал эксперт в беседе с "Царьградом".

Он также напомнил, что Запад вложил в Украину огромное количество денег и ресурсов, чтобы создать проблемы для России. Однако в итоге Киев терпит поражение, а украинское контрнаступление проваливается. Сардарян также добавил, что страны Азии отказались присоединяться к западным антироссийским санкциям и многие просятся в БРИКС.