Сенатор Джабаров назвал Борреля политическим карликом в ответ на оскорбление РФ
Сенатор Владимир Джабаров назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля "политическим карликом" в ответ на его высказывание в адрес России.
"Если Россия, по мнению Борреля, экономический карлик, то сам Боррель — карлик политический", — написал парламентарий в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал о том, что глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал Россию "экономическим карликом", похожим на заправочную станцию. По его мнению, настоящим геополитическим игроком является Китай. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла, что слова Борреля продиктованы завистью и беспомощностью.
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