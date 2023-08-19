Сенатор Джабаров назвал Борреля политическим карликом в ответ на оскорбление РФ

Сенатор Владимир Джабаров назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля "политическим карликом" в ответ на его высказывание в адрес России.

"Если Россия, по мнению Борреля, экономический карлик, то сам Боррель — карлик политический", — написал парламентарий в телеграм-канале.