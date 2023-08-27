В Минобороны РФ заявили о двух сбитых украинских беспилотниках
Минобороны: Средства ПВО сбили два дрона в Брянской и Курской областях
Ночью и утром 27 августа средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Брянской и Курской областями. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что атаковать пытались БПЛА самолётного типа. Дроны были обнаружены и уничтожены в полёте.
Прошлой ночью, напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом беспилотнике в Истринском районе Подмосковья. Как уточнили в Минобороны, дрон пытался атаковать объекты на территории столичного региона. Позднее были найдены его обломки.
Обложка ©
Unsplash