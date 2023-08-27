Названы три утренние привычки, которые могут обернуться проблемами с сердцем

Активная зарядка после пробуждения, обливание холодной водой и отказ от завтрака могут привести к проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиники" Рустем Османов.

По словам медика, задача утренней зарядки — обеспечить организм энергией на весь день. Физическая активность может принести эту пользу, но лишь в том случае, если для неё выбрано правильное время.

"Сразу после пробуждения делать интенсивную зарядку может быть опасно. В таких ситуациях упражнения могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Особенно внимательными к этой привычке должны быть люди старше 40 лет, поскольку у них зарядка может вызвать резкие скачки пульса и артериального давления", — отметил эксперт.

Однако это не означает, что утренняя физическая активность совсем недопустима. Важно выбирать более мягкие и неинтенсивные упражнения, такие как лёгкая гимнастика, растяжка или йога.

"Утреннее обливание холодной водой — ещё одна полезная привычка, к которой следует относиться с осторожностью. Важно не переусердствовать, особенно если ваш организм не готов к такому стрессу", — указал доктор.

Специалист пояснил, что у новичков в таком "моржевании" могут возникнуть проблемы с сосудами и повышение артериального давления. Начинать обливания лучше с лица и рук, постепенно переходя ко всему телу, советует кардиолог. Это позволит адаптироваться к холодной воде и снизить риск негативных последствий.

Также не следует отказываться от завтрака. Это может привести к набору лишних килограммов, скачкам артериального давления и повышению риска развития таких заболеваний, как сахарный диабет, инсульт или инфаркт, заключил Рустем Османов.