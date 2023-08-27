Названы три утренние привычки, которые могут обернуться проблемами с сердцем
Терапевт Османов: Активная зарядка и отказ от завтрака могут ухудшить здоровье
Активная зарядка после пробуждения, обливание холодной водой и отказ от завтрака могут привести к проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиники" Рустем Османов.
По словам медика, задача утренней зарядки — обеспечить организм энергией на весь день. Физическая активность может принести эту пользу, но лишь в том случае, если для неё выбрано правильное время.
"Сразу после пробуждения делать интенсивную зарядку может быть опасно. В таких ситуациях упражнения могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Особенно внимательными к этой привычке должны быть люди старше 40 лет, поскольку у них зарядка может вызвать резкие скачки пульса и артериального давления", — отметил эксперт.
Однако это не означает, что утренняя физическая активность совсем недопустима. Важно выбирать более мягкие и неинтенсивные упражнения, такие как лёгкая гимнастика, растяжка или йога.
"Утреннее обливание холодной водой — ещё одна полезная привычка, к которой следует относиться с осторожностью. Важно не переусердствовать, особенно если ваш организм не готов к такому стрессу", — указал доктор.
Специалист пояснил, что у новичков в таком "моржевании" могут возникнуть проблемы с сосудами и повышение артериального давления. Начинать обливания лучше с лица и рук, постепенно переходя ко всему телу, советует кардиолог. Это позволит адаптироваться к холодной воде и снизить риск негативных последствий.
Также не следует отказываться от завтрака. Это может привести к набору лишних килограммов, скачкам артериального давления и повышению риска развития таких заболеваний, как сахарный диабет, инсульт или инфаркт, заключил Рустем Османов.
Ранее Лайф перечислял шесть продуктов, которые не стоит есть на завтрак, несмотря на стереотипное мнение. Эти лакомства могут создать серьёзные проблемы желудку и кишечнику, если есть их утром, особенно натощак.
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