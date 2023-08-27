Свинчивают номера и прокалывают колёса: Поляки срывают злость на машинах украинских беженцев

В Польше намеренная порча машин с украинскими номерами стала носить массовый характер. Об этом пишет "Украина.ру" со ссылкой на одного из пострадавших.

По информации издания, неизвестные свинчивают с автомобилей украинские номерные знаки и выкидывают, многим машинам пробивают колёса и оставляют царапины на кузовах. Как правило, это происходит в ночное время. Один из беженцев с Украины рассказал, что его машине прокололи две камеры, пока она стояла на платной охраняемой парковке, причём резина испорчена без возможности восстановления.