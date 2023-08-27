Свинчивают номера и прокалывают колёса: Поляки срывают злость на машинах украинских беженцев
В Польше участились случаи порчи машин с украинскими номерами
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В Польше намеренная порча машин с украинскими номерами стала носить массовый характер. Об этом пишет "Украина.ру" со ссылкой на одного из пострадавших.
По информации издания, неизвестные свинчивают с автомобилей украинские номерные знаки и выкидывают, многим машинам пробивают колёса и оставляют царапины на кузовах. Как правило, это происходит в ночное время. Один из беженцев с Украины рассказал, что его машине прокололи две камеры, пока она стояла на платной охраняемой парковке, причём резина испорчена без возможности восстановления.
Похоже, что некоторые из украинских мигрантов своим поведением сами провоцируют поляков на такое отношение. Например, 18 августа в польском городе Гданьске два пьяных украинца устроили погром в хостеле. На место инцидента прибыла полиция, злоумышленников оперативно задержали. Один из нарушителей "вёл себя агрессивно", игнорировал приказы и "бросал предметы" в правоохранителей. А 26 августа в Варшаве украинские беженцы избили поляков, отказавшихся прокричать националистический лозунг "Слава Украине!".