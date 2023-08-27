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27 августа, 10:15

Свинчивают номера и прокалывают колёса: Поляки срывают злость на машинах украинских беженцев

В Польше участились случаи порчи машин с украинскими номерами

<p>Обложка © Getty Images / Beata Zawrzel / NurPhoto</p>

Обложка © Getty Images / Beata Zawrzel / NurPhoto

В Польше намеренная порча машин с украинскими номерами стала носить массовый характер. Об этом пишет "Украина.ру" со ссылкой на одного из пострадавших.

По информации издания, неизвестные свинчивают с автомобилей украинские номерные знаки и выкидывают, многим машинам пробивают колёса и оставляют царапины на кузовах. Как правило, это происходит в ночное время. Один из беженцев с Украины рассказал, что его машине прокололи две камеры, пока она стояла на платной охраняемой парковке, причём резина испорчена без возможности восстановления.

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Похоже, что некоторые из украинских мигрантов своим поведением сами провоцируют поляков на такое отношение. Например, 18 августа в польском городе Гданьске два пьяных украинца устроили погром в хостеле. На место инцидента прибыла полиция, злоумышленников оперативно задержали. Один из нарушителей "вёл себя агрессивно", игнорировал приказы и "бросал предметы" в правоохранителей. А 26 августа в Варшаве украинские беженцы избили поляков, отказавшихся прокричать националистический лозунг "Слава Украине!".

Юрий Лысенко
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