"Связь поколений": В Кузбассе открыли масштабный арт-объект ко Дню шахтёра

В Междуреченске Кемеровской области с размахом отмечают День шахтёра и 50-летие шахты "Распадская". Лайф побывал на предприятии и узнал, как устроена работа и какие планы у компании.

Ко Дню шахтёра в городе открылся масштабный арт-объект площадью 700 квадратных метров, получивший название "Связь поколений". На одном мурале изображены заслуженные работники угольной отрасли — Герой Кузбасса Николай Сыров и Герой Социалистического Труда Владимир Гвоздев. Напротив — собирательные образы современных горняков. Люди на картинах смотрят друг на друга: современники равняются на отцов и продолжают традиции. А стены подстанции между домами украшены рисунками детей Распадской угольной компании. Оригинальный арт-объект стал подарком предприятия городу ко Дню шахтёра.

Как устроена работа на шахте "Распадская" — горняки раскрыли все секреты в День шахтёра. Видео © LIFE

50-летие шахты стало отправной точкой для нового инвестиционного проекта "Распадский-4", который должен определить будущее всей угольной отрасли России. К 2027 году компания планирует построить 20 километров подземных горных выработок и инженерных коммуникаций для отработки пластов с запасами более 60 миллионов тонн угля. При работе будут применены все существующие на сегодняшний день новации, а также те, которые, возможно, появятся за время строительства.

Говоря о новациях, стоит отметить, что глубокое внедрение цифровых технологий осуществляется на "Распадской" уже не первый год. Сегодня за работой горняков, спускающихся в шахту, с помощью инфракрасных камер наблюдают их коллеги на поверхности. Для связи с диспетчерской шахтёры используют специальные смартфоны и планшеты, которые на глубине сотен метров подключаются к точкам раздачи Wi-Fi.

"Чтобы стать шахтёром, нужно знать, что такое шахта, понимать этот труд и гордиться этим трудом. Практически у всех, с кем я общался (на праздновании Дня шахтёра в Междуреченске. — Прим. Лайфа), их родные и близкие первой линии — мамы, папы — работают на наших предприятиях. Я уверен, они гордятся своими родителями", — подчеркнул гендиректор Распадской угольной компании Владимир Мельниченко.