Солист The Killers разочарован реакцией грузинских зрителей на барабанщика из РФ
Брэндон Флауэрс. Обложка © Getty Images / Jeff Kravitz / FilmMagic for Bonnaroo Arts And Music Festival
Солист американской рок-группы The Killers Брэндон Флауэрс заявил, что разочарован реакцией грузинской публики на приглашение выступить барабанщика из России.
В Грузии освистали The Killers из-за участия российского барабанщика. Видео © T.me / SHOT
"Мы хотим, чтобы наши концерты объединяли [людей]. Мы опечалены тем, как всё вышло", — сказал он в интервью газете The Sunday Times.
Напомним, ранее грузинская публика освистала группу The Killers за то, что они позвали на сцену барабанщика из России. Некоторые зрители скандировали провокационные лозунги и показывали средний палец. По мнению ряда экспертов, этот инцидент откроет глаза западным обывателям на ненавистническую сущность жителей ряда постсоветских республик.