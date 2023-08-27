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27 августа, 11:58

Солист The Killers разочарован реакцией грузинских зрителей на барабанщика из РФ

<p>Брэндон Флауэрс. Обложка © Getty Images / Jeff Kravitz / FilmMagic for Bonnaroo Arts And Music Festival</p>

Брэндон Флауэрс. Обложка © Getty Images / Jeff Kravitz / FilmMagic for Bonnaroo Arts And Music Festival

Солист американской рок-группы The Killers Брэндон Флауэрс заявил, что разочарован реакцией грузинской публики на приглашение выступить барабанщика из России.

В Грузии освистали The Killers из-за участия российского барабанщика. Видео © T.me / SHOT

"Мы хотим, чтобы наши концерты объединяли [людей]. Мы опечалены тем, как всё вышло", сказал он в интервью газете The Sunday Times.

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Напомним, ранее грузинская публика освистала группу The Killers за то, что они позвали на сцену барабанщика из России. Некоторые зрители скандировали провокационные лозунги и показывали средний палец. По мнению ряда экспертов, этот инцидент откроет глаза западным обывателям на ненавистническую сущность жителей ряда постсоветских республик.

Матвей Константинов
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