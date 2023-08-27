Лавров: БРИКС не стремится стать альтернативой "Большой двадцатке"

БРИКС не ставит своей целью стать альтернативой "Большой двадцатке" (G20), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Лавров заявил, что БРИКС не стремится стать альтернативой "Большой двадцатке". Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Не думаю, что в этом есть сейчас необходимость. Не ставим такую цель. Президент В.В. Путин, обращаясь к сегодняшней встрече членов БРИКС с партнёрами, специально подчеркнул, что мы никого не собираемся ущемлять. Хотим, чтобы нам не мешали развивать проекты, которые взаимовыгодны и не направлены против кого-либо", — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что позиции БРИКС в "Большой двадцатке" укрепятся после присоединения Саудовской Аравии и Аргентины. Кроме того, свои практические черты обретает "формальное деление "Группы двадцати" на "семёрку плюс" и "БРИКС плюс".