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27 августа, 12:19

Лавров: БРИКС не стремится стать альтернативой "Большой двадцатке"

<p>Сергей Лавров и лидеры стран БРИКС: президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/MID_Russia/30634" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Сергей Лавров и лидеры стран БРИКС: президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Обложка © T.me / МИД РФ

БРИКС не ставит своей целью стать альтернативой "Большой двадцатке" (G20), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Лавров заявил, что БРИКС не стремится стать альтернативой "Большой двадцатке". Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Не думаю, что в этом есть сейчас необходимость. Не ставим такую цель. Президент В.В. Путин, обращаясь к сегодняшней встрече членов БРИКС с партнёрами, специально подчеркнул, что мы никого не собираемся ущемлять. Хотим, чтобы нам не мешали развивать проекты, которые взаимовыгодны и не направлены против кого-либо", — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что позиции БРИКС в "Большой двадцатке" укрепятся после присоединения Саудовской Аравии и Аргентины. Кроме того, свои практические черты обретает "формальное деление "Группы двадцати" на "семёрку плюс" и "БРИКС плюс".

Лавров добавил, что организация будет координировать свои подходы с новыми членами и в ООН, и в "Двадцатке", и на других площадках.

"Хорошо, не попросили станцевать": Лавров развеселил лидеров БРИКС искромётной шуткой

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Ранее глава МИД отметил, что страны БРИКС выступают за сохранение названия сообщества после того, как в его состав войдут новые государства — Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. По его словам, это подчеркнёт преемственность работы.

Матвей Константинов
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