Скончалась балетмейстер Лилия Таланкина

На 91-м году жизни скончалась Лилия Таланкина — профессор ГИТИСа, главный балетмейстер Московского государственного академического Камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы института. Отпевание состоится завтра, 28 августа.

"Отпевание Лилии Михайловны Таланкиной состоится в понедельник, на Успение, в 13:00 в храме Святого Николая Чудотворца в Кузнецкой слободе (ул. Новокузнецкая, 23Б) . ГИТИС выражает искренние соболезнования родным и близким", — говорится в опубликованном сообщении.

Лилия Таланкина преподавала в ГИТИСе с 1956 года и более 15 лет являлась заведующей кафедрой сценического танца. В Камерном музыкальном театре она служила со дня его основания, принимала участие в постановке порядка 40 спектаклей. Среди них "Много шума из-за… сердец", "Золотой телёнок" и "Ревизор".