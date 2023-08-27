Спасатели вертолётом эвакуировали больного члена экипажа с судна в море Лаптевых

Спасатели подведомственного Росавиации ФКУ "Дальневосточный АПСЦ" эвакуировали больного моряка с научно-исследовательского судна "Аурелия" в море Лаптевых, сообщили в пресс-службе агентства. В операции приняли участие два спасателя и врач Центра медицины катастроф Якутии, на место их доставил вертолёт Ми-8.

"НИС "Аурелия" было обнаружено в точке встречи, высажена группа спасателей, больной подготовлен к эвакуации и поднят на борт в корзине. После посадки на аэродроме Тикси он передан персоналу местной скорой помощи для доставки в лечебное учреждение", — говорится в опубликованном сообщении.