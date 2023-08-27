Спасатели вертолётом эвакуировали больного члена экипажа с судна в море Лаптевых
Спасатели подведомственного Росавиации ФКУ "Дальневосточный АПСЦ" эвакуировали больного моряка с научно-исследовательского судна "Аурелия" в море Лаптевых, сообщили в пресс-службе агентства. В операции приняли участие два спасателя и врач Центра медицины катастроф Якутии, на место их доставил вертолёт Ми-8.
"НИС "Аурелия" было обнаружено в точке встречи, высажена группа спасателей, больной подготовлен к эвакуации и поднят на борт в корзине. После посадки на аэродроме Тикси он передан персоналу местной скорой помощи для доставки в лечебное учреждение", — говорится в опубликованном сообщении.
Лайф рассказывал о спасении в Бурятии группы из пяти туристов, отправившихся на сплав по реке Тые. В назначенное время они не вернулись с маршрута. Оказалось, что им помешал поднявшийся уровень воды. Благо, их нашли и эвакуировали вертолётом.
ТАСС / Донат Сорокин