Зеленский покусился на имущество украинских олигархов
Зеленский заявил о планах вернуть государству часть имущества олигархов
Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © T.me / Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении вернуть в госсобственность некоторые объекты, ранее приватизированные олигархами. Своё решение лидер Незалежной обосновал "вызовами военного времени".
"Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков. При всём уважении к частной собственности, это вызовы военного времени", — заявил лидер Незалежной в эфире всеукраинского телемарафона.
По словам Зеленского, в некоторых случаях описанная процедура не является возможной в силу действующего законодательства. Впрочем, передача таких объектов в госсобственность — лишь вопрос времени, добавил президент.
Несколькими днями ранее украинский лидер признался в совершении большого количества ошибок за время конфликта и добавил, что планирует победить в борьбе с Россией. Однако мечтам Зеленского не суждено воплотиться в реальность, уверен ветеран американской разведки Скотт Риттер. По мнению отставного офицера, Киев будет вынужден капитулировать.