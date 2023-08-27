Зеленский покусился на имущество украинских олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении вернуть в госсобственность некоторые объекты, ранее приватизированные олигархами. Своё решение лидер Незалежной обосновал "вызовами военного времени".

"Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков. При всём уважении к частной собственности, это вызовы военного времени", — заявил лидер Незалежной в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Зеленского, в некоторых случаях описанная процедура не является возможной в силу действующего законодательства. Впрочем, передача таких объектов в госсобственность — лишь вопрос времени, добавил президент.