Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят рядом с мужем
ГАБТ: Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище
Народная артистка СССР Светлана Адырхаева. Обложка © ТАСС / Александра Краснова
Народную артистку СССР, балерину Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического Большого театра.
В беседе с ТАСС представитель ГАБТ уточнила, что Адырхаеву похоронят рядом с могилой мужа. Её супруг — балетмейстер Алексей Закалинский — ушёл из жизни в июне 2009 года.
Напомним, народная артистка ушла из жизни накануне, 27 августа, балерине было 85 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. С 1960-го по 1988 год Адырхаева была солисткой балетной труппы Большого театра. Она запомнилась, в частности, партиями Одетты и Одиллии в "Лебедином озере" Петра Чайковского. Прощание с балериной состоится 30 августа в Большом театре.