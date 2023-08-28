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28 августа, 07:40

Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят рядом с мужем

ГАБТ: Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище

<p>Народная артистка СССР Светлана Адырхаева. Обложка © ТАСС / Александра Краснова</p>

Народная артистка СССР Светлана Адырхаева. Обложка © ТАСС / Александра Краснова

Народную артистку СССР, балерину Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического Большого театра.

В беседе с ТАСС представитель ГАБТ уточнила, что Адырхаеву похоронят рядом с могилой мужа. Её супруг — балетмейстер Алексей Закалинский — ушёл из жизни в июне 2009 года.

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Напомним, народная артистка ушла из жизни накануне, 27 августа, балерине было 85 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. С 1960-го по 1988 год Адырхаева была солисткой балетной труппы Большого театра. Она запомнилась, в частности, партиями Одетты и Одиллии в "Лебедином озере" Петра Чайковского. Прощание с балериной состоится 30 августа в Большом театре.

Иван Косицын
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