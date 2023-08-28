Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят рядом с мужем

Народную артистку СССР, балерину Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического Большого театра.

В беседе с ТАСС представитель ГАБТ уточнила, что Адырхаеву похоронят рядом с могилой мужа. Её супруг — балетмейстер Алексей Закалинский — ушёл из жизни в июне 2009 года.