"Грохот был сильный": Жительница люберецкого СНТ рассказала о рухнувшем потолке из-за украинского дрона

Жительница СНТ "Берёзка-К" Люберецкого района Московской области рассказала в беседе с Лайфом об уничтожении беспилотника, осколки которого прилетели в её гараж, парник и дом. По словам женщины, был очень сильный грохот.

"Утром в 4:25 раздался взрыв, грохот такой сильный. Полетело всё, потолок обвалился... Страшно [было] , непонятно, что это такое", — рассказала Татьяна.

В этот момент женщина находилась дома. Когда же дрон рухнул, на улицу выскочили соседи и стали смотреть, что произошло. В результате у Татьяны пробило парник, дома обвалился потолок, а на третьем этаже разбилось стекло. Осколки беспилотника разлетелись по всем домам в округе. После падения, отметила женщина, тушить части БПЛА не пришлось, всё само потухло. Потом приехали эксперты, задокументировали все осколки, собрали их и уехали.