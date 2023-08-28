"Грохот был сильный": Жительница люберецкого СНТ рассказала о рухнувшем потолке из-за украинского дрона
Жительница СНТ под Люберцами — об уничтожении БПЛА: Был сильный грохот
Жительница СНТ "Берёзка-К" Люберецкого района Московской области рассказала в беседе с Лайфом об уничтожении беспилотника, осколки которого прилетели в её гараж, парник и дом. По словам женщины, был очень сильный грохот.
Жительница люберецкого СНТ рассказала о рухнувшем потолке после уничтожения украинского дрона. Видео © LIFE
"Утром в 4:25 раздался взрыв, грохот такой сильный. Полетело всё, потолок обвалился... Страшно [было], непонятно, что это такое", — рассказала Татьяна.
В этот момент женщина находилась дома. Когда же дрон рухнул, на улицу выскочили соседи и стали смотреть, что произошло. В результате у Татьяны пробило парник, дома обвалился потолок, а на третьем этаже разбилось стекло. Осколки беспилотника разлетелись по всем домам в округе. После падения, отметила женщина, тушить части БПЛА не пришлось, всё само потухло. Потом приехали эксперты, задокументировали все осколки, собрали их и уехали.
Напомним, сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили в районе Люберец дрон, летящий в сторону Москвы. На видео попал момент уничтожения беспилотника.
LIFE