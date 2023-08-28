"Раскаиваюсь, приношу извинения": Избивший репортёра Al Jazeera петербуржец не смог объяснить причину нападения
Напавший на репортёра Al Jazeera петербуржец признал вину и извинился
Подозреваемый в избиении журналистки Al Jazeera Arabic в Санкт-Петербурге мужчина признал свою вину и извинился перед девушкой. Видео со словами мужчины опубликовал в телеграм-канал "МВД Медиа".
Задержанный петербуржец после избиения журналистки Al Jazeera признал вину. Видео © Telegram / МВД Медиа
"Полностью [признаю вину]. Раскаиваюсь полностью. Приношу извинения потерпевшей", — сказал он.
Мужчина при этом сказал, что не помнит, почему напал на репортёра. В тот момент он якобы не понимал, чем девушка занималась. Задержанный уверяет, что руку на представительницу слабого пола поднял впервые. Теперь с ним проводятся следственные действия.
Напомним, в Санкт-Петербурге у "Вагнер центра" мужчина избил журналистку Al Jazeera Arabic Ранию Дриди. Он ворвался в эфир и требовал, чтобы та говорила по-русски. У 41-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей правой височной области. Она находится в удовлетворительном состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".
Telegram / МВД Медиа