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29 августа, 05:00

10 шикарных домов, которые выглядят красиво, но жить там вы точно не захотите

В чём заключается работа дизайнеров? Делать удобные и иногда красивые дома. Герои подборки ниже сконцентрировались на эстетике, напрочь забыв об удобствах и практичности. Смотрите сами и думайте, захотели бы вы жить в таком?

"Каса Торта, Бразилия", — logatwork.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Современный коттедж в Норвегии", — coolaja.

Фото © designboom.com / Espen Surnevik / Maren Hansen

Фото © designboom.com / Espen Surnevik / Maren Hansen

"Это всё — один дом!" cartoonassasin.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Супертри Гроув, Сингапур", — lupinaster.

Фото © Freepik / mrsiraphol

Фото © Freepik / mrsiraphol

"Вилла Вальс, Швейцария", — positive_molecule.

Фото © villavals.ch

Фото © villavals.ch

"Стальной дом, Лаббок, Техас", — Wide_Lifeguard9192

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Дом середины века, построенный над рекой в ​​Нью-Ханаане, Коннектикут", — archineering.

Фото © Reddit / archineering

Фото © Reddit / archineering

"Красота из Нидерландов", — carmensax

Фото © Reddit / carmensax

Фото © Reddit / carmensax

"В Нидерландах есть огромный крытый рынок с квартирами внутри", — LimpBrother21.

Фото © provast / MVRDV / OSSIP VAN DUIVENBODE

Фото © provast / MVRDV / OSSIP VAN DUIVENBODE

"Круглый дом Уилтон — 1968 год", — tiptoeintotown.

Фото © point-office.com

Фото © point-office.com

10 фото до и после ремонта, глядя на которые вы побежите в ближайший строймагазин

10 фото до и после ремонта, глядя на которые вы побежите в ближайший строймагазин

Обложка ©

© designboom.com / Espen Surnevik / Maren Hansen, © Reddit / carmensax

Сергей Трофимов
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