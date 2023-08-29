10 шикарных домов, которые выглядят красиво, но жить там вы точно не захотите
В чём заключается работа дизайнеров? Делать удобные и иногда красивые дома. Герои подборки ниже сконцентрировались на эстетике, напрочь забыв об удобствах и практичности. Смотрите сами и думайте, захотели бы вы жить в таком?
"Каса Торта, Бразилия", — logatwork.
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"Современный коттедж в Норвегии", — coolaja.
"Это всё — один дом!" — cartoonassasin.
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"Супертри Гроув, Сингапур", — lupinaster.
Фото © Freepik / mrsiraphol
"Вилла Вальс, Швейцария", — positive_molecule.
Фото © villavals.ch
"Стальной дом, Лаббок, Техас", — Wide_Lifeguard9192
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"Дом середины века, построенный над рекой в Нью-Ханаане, Коннектикут", — archineering.
Фото © Reddit / archineering
"Красота из Нидерландов", — carmensax
Фото © Reddit / carmensax
"В Нидерландах есть огромный крытый рынок с квартирами внутри", — LimpBrother21.
Фото © provast / MVRDV / OSSIP VAN DUIVENBODE
"Круглый дом Уилтон — 1968 год", — tiptoeintotown.
Фото © point-office.com
© designboom.com / Espen Surnevik / Maren Hansen, © Reddit / carmensax