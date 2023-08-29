10 шикарных домов, которые выглядят красиво, но жить там вы точно не захотите

В чём заключается работа дизайнеров? Делать удобные и иногда красивые дома. Герои подборки ниже сконцентрировались на эстетике, напрочь забыв об удобствах и практичности. Смотрите сами и думайте, захотели бы вы жить в таком?