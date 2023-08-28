Россиянам раскрыли секрет, как сохранить здоровье после 30 лет

В 20–30 лет организм человека находится на пике физического здоровья и активности. Затем его способности постепенно снижаются — замедляется обмен веществ, сокращается производство коллагена, на коже появляются первые морщинки, может ухудшиться зрение. Об этом Лайфу рассказала врач-дерматовенеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филёва.

"Но отчаиваться не стоит — для поддержания здоровья достаточно соблюдать нехитрые правила и скорректировать образ жизни так, чтобы наслаждаться каждым днём независимо от возраста", — отметила специалист.

По её словам, основа здоровья — полноценное и сбалансированное питание. Чтобы не пришлось считать граммы белков, жиров, углеводов и других важных элементов, можно использовать метод здоровой тарелки. Согласно ему, примерно половину тарелки должны занимать продукты, богатые клетчаткой (фрукты, овощи, ягоды или зелень), 25% — белки, а оставшиеся 25% — медленные углеводы. Не стоит забывать и о полезных жирах, но их доля не должна превышать 5–10%. Принимать пищу лучше приблизительно в одно и то же время. Так организму будет легче наладить внутренние процессы, и он сможет работать как часы, подчеркнула Филёва.

Кроме того, эксперт указала, что после 30 лет особое внимание нужно уделить сну — его продолжительность должна быть не менее семи-восьми часов в сутки. При этом важно, чтобы в помещении было свежо, темно и тихо. Сохранить мышечный тонус на четвёртом десятке помогут регулярные физические упражнения. Оптимальный вариант — тренировки в спортзале. Но если нагрузка на работе и дома очень высокая, а дорога до спортзала занимает пару часов, вероятно, ни времени, ни сил на него не останется.

"Поддерживать физическую активность можно не только в фитнес-центре или тренажёрном зале. Перед работой можно немного пройтись, выйдя из автобуса на пару остановок раньше или оставив машину на отдалённой парковке, подняться на нужный этаж пешком, а не на лифте. В выходной день полезно отправиться на пешую, лыжную или велосипедную прогулку. Вариантов много, и не все они требуют большого количества времени или финансовых вложений", — поведала врач.

Собеседница Лайфа добавила, что после 30 лет начинается один из самых стрессовых периодов в жизни человека. Именно в это время многие с головой уходят в карьеру, создают семьи, воспитывают детей. Если справляться с хроническим напряжением не получается, то со временем оно может негативно сказаться на работе иммунной системы, предупредила Филёва. Поэтому, по её словам, отдыху и "перезагрузке" в этом возрасте стоит уделить особое внимание. Эксперт также советует делать небольшие перерывы в течение рабочего дня, во время которых желательно выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Кроме того, можно просто откинуться в кресле и закрыть глаза, давая им отдохнуть.

"К 30 годам стоит ещё более внимательно относится к своему здоровью. "Поймать" болезни на ранней, бессимптомной стадии помогают современные методы лабораторной диагностики. Хотя бы один раз в год целесообразно сдавать общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи, а также проверять уровень сахара, железа, холестерина, витамина D и гормонов щитовидной железы", — порекомендовала Филёва.

Помимо этого важно ежегодно проверять работу сердца, делать УЗИ внутренних органов, посещать стоматолога и профильных специалистов — гинеколога и уролога.