В Москве два сына больше месяца устраивали алковечеринки в квартире рядом с телом отца

В Москве два сына больше месяца устраивали вечеринки в квартире рядом с телом их пожилого отца. Наследники выпивали и развлекались, абсолютно не смущаясь того, что их родитель скончался. Жуткую историю рассказал телеграм-канал SHOT.

Один из братьев, который устраивал вечеринки в московской квартире рядом с телом отца. Фото © SHOT

Странное заподозрили соседи. Два брата в возрасте 51 и 58 лет постоянно были навеселе, а из их квартиры кроме звуков вечеринок исходил странный запах, постепенно заполнивший весь подъезд. В итоге жильцы вызвали полицию и спасателей, которые решили вскрыть дверь, чтобы выяснить, что творится за ней.