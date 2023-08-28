В Москве два сына больше месяца устраивали алковечеринки в квартире рядом с телом отца
В Москве два сына устраивали вечеринки в квартире рядом с телом пожилого отца
В Москве два сына больше месяца устраивали вечеринки в квартире рядом с телом их пожилого отца. Наследники выпивали и развлекались, абсолютно не смущаясь того, что их родитель скончался. Жуткую историю рассказал телеграм-канал SHOT.
Один из братьев, который устраивал вечеринки в московской квартире рядом с телом отца. Фото © SHOT
Странное заподозрили соседи. Два брата в возрасте 51 и 58 лет постоянно были навеселе, а из их квартиры кроме звуков вечеринок исходил странный запах, постепенно заполнивший весь подъезд. В итоге жильцы вызвали полицию и спасателей, которые решили вскрыть дверь, чтобы выяснить, что творится за ней.
Внутри были обнаружены два мужчины, которые выпивали. Рядом с ними лежало тело их 84-летнего отца. Судя по виду, он умер достаточно давно. Предположительно, мужчина скончался от естественных причин. Следов насилия визуально не обнаружено. Сейчас выясняется, почему братья решили жить в одной квартире с мёртвым отцом.
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