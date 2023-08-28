Киев перебросил войска на Южное направление с Восточного, пишут СМИ

Командование ВСУ сконцентрировалось на Южном направлении, ведущем через Запорожскую область в сторону Азовского моря, перебросив туда часть войск с Восточного направления. Такое заявление сделал обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для газеты The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

"Первоначально Украина уделяла равное внимание трём осям, вместо того чтобы концентрироваться на главном ударе на юг через Запорожье к Азовскому морю. Наконец [Киев] перебросил некоторые подразделения на Южное направление из Бахмута и других районов на востоке", — говорится в публикации.