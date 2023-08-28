Киев перебросил войска на Южное направление с Восточного, пишут СМИ
WP: ВСУ перебросили часть войск с Восточного на Южное направление
Командование ВСУ сконцентрировалось на Южном направлении, ведущем через Запорожскую область в сторону Азовского моря, перебросив туда часть войск с Восточного направления. Такое заявление сделал обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для газеты The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
"Первоначально Украина уделяла равное внимание трём осям, вместо того чтобы концентрироваться на главном ударе на юг через Запорожье к Азовскому морю. Наконец [Киев] перебросил некоторые подразделения на Южное направление из Бахмута и других районов на востоке", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Пентагон советовал Украине сосредоточить все силы на одном направлении для создания "кулака" в целях прорыва обороны РФ. Однако командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отверг эти рекомендации и распределил войска равномерно на Южном и Восточном направлениях, в том числе под Купянском. Тем временем ВС РФ улучшили позиции на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
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