7 фраз, которые так важно сказать своим любимым в ближайшее время

Кажется, что родные и близкие будут с нами всегда, друзья останутся до конца жизни те же, а любимые половинки никуда не уйдут. Но это всё иллюзия. Жизнь непредсказуема, и мы рано или поздно внезапно сталкиваемся с реальностью: минуты и часы ускользают сквозь пальцы, люди, которые были с нами всю жизнь, в один миг исчезают навсегда. Поэтому постарайтесь говорить любимым эти фразы как можно чаще, чтобы не корить себя потом, что не успели сказать самое главное.

1. "Я люблю тебя и буду любить всегда"

Какие слова и фразы так важно сказать своим близким прямо сейчас. Фото © Shutterstock

Во фразе "Я тебя люблю" много скрытых смыслов и различных оттенков чувств. Например, она может означать: "Ты мне нужен", "Я предан тебе" или "Теперь ты скажи, что любишь меня". Испытывая любовь, мы видим друг друга такими, какими мы есть, потому что не осуждаем. Слова "Я люблю тебя" могут означать не только "Я вижу тебя", но и "Я принимаю тебя". Принятие другого человека — таинство, которое требует от вас полной решимости и самоотдачи. Это означает следующее: "Я предлагаю тебе любовь и ничего, кроме любви". Скажите это дорогому вам человеку. Даже в моменты злобы, когда говорите что-то плохое, вы всё его любите и цените. И человеку нужно об этом знать.

Любовь — это признательность. Когда вы признаётесь кому-то в ней, то говорите: "Я благодарен тебе", "Я благодарен за тебя". Каждый раз, говоря человеку о своём трепетании в сердце, вы подразумеваете: "Я здесь для тебя". "Быть здесь" означает полностью присутствовать в отношениях: физически, эмоционально и духовно. Слова "Я люблю тебя и буду любить всегда" важно услышать каждому, они дают много смысла и энергии для вашей связи.

2. "Если я был к тебе где-то не прав — прости меня"

Хотя признавать свои ошибки кажется нелегко, это поможет не только наладить отношения, но и облегчить ваше чувство вины. Фото © Freepik / yanalya

Первое, что можно сказать о словах "извини", "прости": они безвредные, от них не бывает больно, но они обычно здорово помогают. К сожалению, навык извиняться правильно не всегда развивается в течение жизни и часто застревает на том самом уровне "я не нарочно". Поэтому извинения взрослых людей порой звучат робко и несостоятельно, будто это детский лепет. Чем больше вы практикуетесь произносить такие слова, тем проще это делать. Так что извиняйтесь перед любимыми чаще. Не сдерживайте себя. Основной целью извинений должна быть попытка восстановления ментального равновесия, а также возмещение эмоционального ущерба и получение искреннего прощения.

Для того чтобы извинения были действенными, они должны быть сфокусированы на чувствах и потребностях другого человека, а не на собственных. Американские исследователи решили математически просчитать, что эффективнее: извиниться сразу или отложить извинения на потом. Вот их вердикт: извиняться следует как можно скорее, пока обида не перекочевала из кратковременной памяти в ту часть мозга, в которой формируются более длительные воспоминания. Короче, не позволяйте близкому зацикливаться на обиде. Но в любом случае лучше поздно, чем никогда. Хотя признавать свои ошибки кажется нелегко, это поможет не только наладить отношения, но и облегчить ваше чувство вины. Помните, что выражение сочувствия требует практики и этому стоит учиться.

3. "Я счастлив, что ты у меня есть"

Среди этого вихря бесконечной спешки и дедлайна важно позволить близким узнать, как вы благодарны за их присутствие в вашей жизни, это невероятно воодушевляет. Простая фраза "Я счастлив, что ты у меня есть" даёт возможность почувствовать вашему любимому человеку свою значимость, ценность и осознать взаимность чувств.

4. "Спасибо за всё, что ты для меня сделал"

Если вы сообщите близкому, что признаёте и цените его усилия и доброту по отношению к вам, поверьте: человеку это будет приятно. Фото © Getty Images

Благодарность — это сокровище, которым стоит поделиться. Если вы сообщите близкому, что признаёте и цените его усилия и доброту по отношению к вам, ему от этих слов станет только приятно и благостно на душе. Фраза "Спасибо за всё, что ты для меня сделал" укрепит взаимное уважение между вами и сохранит тепло в отношениях. Расскажите человеку о том, какие чувства испытывали, когда он делал или говорил вам что-то приятное, поделитесь эмоциями благодарности. Это наполнит любовью и вас, и значимых вам людей.

5. "Я никогда не забуду время, проведённое с тобой"

Воспоминания формируют нашу жизнь, и выражение их значимости — прекрасное чувство как для вас, так и для близкого. Будь то совместное приключение или преодоление трудностей — эта фраза даёт ощущения единства и глубинной близости между вами. Скажите, что вы отдали бы многое за время, проведённое с ним.

6. "Ты мне нужен"

Семь фраз, которые так важно услышать вашим близким и любимым, скажите их как можно скорее. Фото © Freepik / prostooleh

Ваша уязвимость может стать клеем, связывающим близкие отношения. Признание того, что вам нужен кто-то, передаёт всю глубину этой связи. Это напоминание человеку, что ваши жизни переплетены и что их присутствие ценится. Современные люди придают огромное значение самодостаточности и независимости. И это неудивительно: в обществе слишком долго культивировался образ неустрашимого воина, который в одиночку справляется со всеми жизненными невзгодами и потрясениями. Нам кажется, что признавать свою потребность в другом человеке стыдно. Мы не хотим выглядеть слабаками. Но на самом деле каждому нужны близкие отношения и поддержка. Как показывают многочисленные исследования, крепкие эмоциональные связи необходимы для счастья, здоровья и благополучия не меньше, чем еда, вода и безопасность. Так что не бойтесь выражать свою привязанность и обращаться за утешением к тем, кого любите. В этом нет ничего зазорного.

7. "Я с тобой"