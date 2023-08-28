Россиян призвали отдыхать в своей стране после очередного ЧП с туристкой за рубежом

Россиянам лучше отдыхать в своей стране, ведь в ней есть условия для разного рода развлечений, в том числе и дайвинга. Об этом заявил Лайфу депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя пропажу россиянки в Египте во время ныряния.

"Отдыхать следует на Родине, у нас масса отличных мест, в том числе и для дайвинга, к примеру в Крыму, и русскоязычные квалифицированные инструкторы, которые к тому же не работают без государственной лицензии, как часто бывает на курортах Египта и Турции", — отметил парламентарий.

Алексей Журавлёв добавил, что стандартного кислородного баллона на 12 литров хватит максимум на час, поэтому спасти её, скорее всего, уже вряд ли удастся.

"Сообщается, что семейная пара отплыла куда-то подальше, нырнула глубже, потеряла сопровождающих из вида. То есть вела себя излишне самоуверенно для данной ситуации, сознательно рискуя собственными жизнями", — подчеркнул парламентарий.