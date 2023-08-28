Чемпион мира по дайвингу нырнул в 135-метровую впадину в поисках пропавшей россиянки и вынес вердикт

К операции по поискам пропавшей в египетской Хургаде россиянки присоединился чемпион мира по дайвингу Ахмед Габр. Как пишет Mash, он исследовал 135-метровую впадину, куда погружалась семейная пара. Кристину там не обнаружили, но, по словам дайвера, в этом месте сильнейшее течение.

Чемпион мира по дайвингу Ахмед Габр рассказал о поисках пропавшей во время ныряния россиянки. Видео © Mash

"Вчера я погрузился на 135 метров, искал её именно там, где мне сказали, что она пропала. К сожалению, мы её не нашли, было сильное течение. Там просто негде было больше искать. Мне кажется, что её могло снести течением. К сожалению, не думаю, что её можно будет найти живой. Вероятнее всего, она окажется на поверхности, тело вынесет на поверхность в течение трёх-четырёх дней", — отметил Габр.

Участники спасательной операции рассматривают версию, что женщина могла потерять сознание и её унесло за несколько километров от места погружения. Инструктор по дайвингу рассказала телеграм-каналу, что Юрий и Кристина были профессиональными дайверами и погружались на большую глубину не первый раз. С обычными же туристами такого произойти не могло.