Психолог предположила, почему многодетная россиянка решилась на смертельно опасное ныряние

Многодетная россиянка, пропавшая в Египте во время занятий дайвингом, могла испытывать эмоциональную перегрузку. Такое предположение в беседе с Лайфом высказала клинический психолог Ирина Коржаева. По её мнению, туристка могла быть в такой эйфории от свободы и возможностей вне домашней обстановки, что попросту не заметила, как переоценила свои возможности.

"К сожалению, довольно распространённая проблема среди современных взрослых — им хочется яркой полной жизни, получать удовольствие от себя, но в социуме принято считать, что взрослый человек, тем более родитель, тем более мать, обязан отречься от себя и посвятить себя детям и различным важным взрослым заботам. Но человек не робот, в какой-то момент он срывается: кто-то пьёт, а кто-то ныряет на все деньги, переоценивая свои возможности, точнее, сравнивая их с тем, что были ещё в юности, до ответственности", — отметила клинический психолог.

Вместе с тем собеседница Лайфа призвала не исключать физический аспект и подчеркнула, что человеческое тело не такое предсказуемое, как нам хотелось бы думать.