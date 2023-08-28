"Летальность 100%": Спасатель объяснил, почему в истории с пропавшей в Египте россиянкой не произойдёт чуда

Член "Россоюзспаса" Алексей Дударев убеждён, что чудесному спасению пропавшей во время дайвинга в Египте многодетной россиянки не бывать. Он отметил, что, даже профессионалы, погружаясь на такую рискованную глубину, обязательно используют страховку.

"Практически 100%, что исход этого несчастного случая будет летальным. Её могло унести течением. Если бы у неё была страховка, могли бы оперативно поднять", — сказал Дударев в беседе с телеканалом "360".