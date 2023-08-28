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28 августа, 18:34

"Летальность 100%": Спасатель объяснил, почему в истории с пропавшей в Египте россиянкой не произойдёт чуда

Спасатель Дударев: Исход истории с пропавшей в Египте россиянкой будет летальным

<p>Россиянка, пропавшая в Египте во время занятий дайвингом. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/56211" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Россиянка, пропавшая в Египте во время занятий дайвингом. Обложка © Telegram / SHOT

Член "Россоюзспаса" Алексей Дударев убеждён, что чудесному спасению пропавшей во время дайвинга в Египте многодетной россиянки не бывать. Он отметил, что, даже профессионалы, погружаясь на такую рискованную глубину, обязательно используют страховку.

"Практически 100%, что исход этого несчастного случая будет летальным. Её могло унести течением. Если бы у неё была страховка, могли бы оперативно поднять", — сказал Дударев в беседе с телеканалом "360".

Он пояснил, что допустимая глубина при применении для дыхания воздуха равняется 60 метрам. Это было отражено в плане погружения, который, по всей видимости, был нарушен. Ещё одним возможным фактором трагедии спасатель назвал кислородное отравление, из-за которого петербурженка оказалась на ещё большей глубине.

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Психолог предположила, почему многодетная россиянка решилась на смертельно опасное ныряние

Напомним, мать четверых детей из Петербурга погружалась недалеко от Хургады вместе с мужем и в сопровождении профессиональных дайверов, но на поверхность так и не поднялась. По предварительным данным, женщина нырнула на достаточно большую глубину — 122 метра. Радиус поисков пропавшей расширяют, но пока результатов нет.

Наталья Исакова
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