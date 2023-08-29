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29 августа, 08:36
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Украинская легкоатлетка выкрикнула националистический лозунг после победы на ЧМ

Магучих выкрикнула украинский националистический лозунг после победы на ЧМ

<p>Обложка © ТАСС / AP / Charlie Riedel</p>

Обложка © ТАСС / AP / Charlie Riedel

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вновь оказалась в центре внимания. На сей раз спортсменка выкрикнула украинский националистический лозунг. Это произошло после победы на чемпионате мира в Будапеште.

Магучих выиграла золото в прыжках в высоту с результатом 2,01 м. По окончании соревнований украинка пошла к трибунам праздновать победу. Находившаяся на них тренер Магучих Татьяна Степанова выкрикнула националистический лозунг "Слава Украине", на что прыгунья в высоту ответила: "Героям слава". Этот момент попал в официальную трансляцию соревнований.

Ранее Лайф сообщал, что Магучих затравили на родине за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Их совместный снимок был сделан на Олимпиаде в Токио, в ходе которой представительница РФ выиграла золото в прыжках в высоту, а украинка стала третьей. Магучих пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили спортсменку, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной. Позже Ласицкене и Магучих вновь появились вместе на одном снимке.

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Иван Косицын
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