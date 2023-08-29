Врач рассказала о связи жареной картошки с развитием онкологии

Канцерогенами называется большая группа химических веществ, которые могут увеличивать риск развития онкологии. Само слово "канцероген" происходит от латинского cancer ("рак") и греческого genes ("рождающий"). Вода, воздух, почва, строительные материалы, бытовая химия часто содержат канцерогены. Пища порой тоже может стать источником этих ядов. Какие продукты в группе риска, читателям Лайфа рассказала гастроэнтеролог, врач - эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Первое место в опасном списке врач отвела продуктам с высоким содержанием крахмала. Дело в том, что при нагревании в них образуется канцерогенное соединение — акриламид. Больше всего его в блюдах из картошки, которые готовили при температуре выше 120 °C. Исследования показали, что акриламид может вызывать мутации в клетках ДНК и провоцировать развитие раковых опухолей.

"Растительное масло при нагревании свыше 200 °C тоже становится канцерогенным. Растительное масло лучше добавлять в уже готовые блюда. При обжаривании оно быстро начинает гореть и дымить - в нём образуются глицидиловые эфиры. Эти химические соединения потенциально опасны для человека", — предупредила собеседница Лайфа.

Исследования на животных показали, что в высоких дозировках глицидол нарушает функцию эритроцитов, приводит к анемии, влияет на работу нервной системы и провоцирует рост опухолей в печени, почках и молочных железах. Конечно, нужно понимать, что организм животных и людей устроен по-разному и речь идёт об очень высоких дозировках канцерогена, которые вряд ли можно получить, съев пару жареных котлет. Но стоит помнить, что канцерогены имеют свойство накапливаться в организме и отравлять его постепенно.

"Трансжиры - это разновидность жирных кислот, и они тоже могут быть канцерогенными. Они могут быть натуральными (природными) и искусственными. Первые образуются естественно в организме животных - они есть в молоке, говядине и баранине. В этих продуктах трансжиров немного, и пока учёные думают, что особого вреда для здоровья они не представляют. Но исследования на эту тему продолжаются", — отметила Екатерина Кашух.

С искусственными трансжирами ясности больше: врачи и диетологи сходятся во мнении, что они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета 2-го типа.

По словам собеседницы Лайфа, трансжиров много в кулинарном масле и маргарине, которые широко применяют в пищевых производствах. Печенье, крекеры, фастфуд, пончики, магазинные торты, пицца и другая выпечка, как правило, тоже содержат трансжирные кислоты. В организме человека трансжиры повышают уровень вредного холестерина - липопротеинов низкой и очень низкой плотности. Эти крупные жироподобные вещества „цепляются“ за выстилку внутри сосудов, прилипают к стенкам и образуют атеросклеротические бляшки. Постепенно просвет сосудов сужается, ток крови в таком „забитом“ сосуде замедляется. Это приводит к ишемической болезни сердца, инфаркту и инсульту, способствует развитию гипертонии.

"Опасен не какой-то особый продукт. Равно как и не существует суперфудов, которые гарантируют защиту от болезней. Чтобы сохранить здоровье, важно внимательно относиться к своему состоянию, побольше двигаться, отказаться от вредных привычек и питаться разнообразно. Варить, тушить и запекать продукты полезнее, чем жарить. А готовить лучше в посуде с антипригарным покрытием — в ней еда не пригорает даже без добавления масла", — заключила врач.