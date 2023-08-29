Вучич отверг обвинения в том, что пытается отчитаться перед послом РФ при встречах

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его отношения с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко имеют дружеский характер. При этом глава государства жёстко отверг обвинения в том, что он встречается с российским дипломатом, чтобы отчитаться перед ним.

В ходе пресс-конференции сербский лидер уточнил, что знает посла России много лет и у них "исключительно корректные отношения".

"Было бы претенциозно сказать, что мы друзья, но я, наверное, не ошибусь, если скажу это. Когда вам пишут, что вы пошли к российскому послу, чтобы отчитаться, то вы делаете из этого два вывода. Первый — этот кто-то судит по себе, потому что они ходят на доклады к каким-то послам. С другой стороны, он был моим гостем, а не я его. Это смешно", — сказал Вучич.

Глава государства добавил, что в продвижении таких тезисов заинтересованы люди, желающие ввести санкции против РФ, а также проводить недружественную политику по отношению к Москве, но это является "безответственным и несерьёзным подходом". Отметим, что Вучич и Боцан-Харченко провели встречу 28 августа. По её итогам президент Сербии сообщил, что Белград рассчитывает на гармоничное развитие отношений с Москвой.