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29 августа, 12:01

Опубликовано первое видео с места крушения вертолёта ФСБ под Челябинском

МЧС: На месте крушения Ми-8 в Челябинской области найдены тела трёх человек

На месте крушения вертолёта в районе посёлка Прудный в Челябинской области найдены тела трёх человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Место крушения вертолёта Ми-8 ФСБ России. Видео © ГУ МЧС по Челябинской области

"По прибытии обнаружено горение вертолёта Ми-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трёх погибших", — рассказали в ведомстве.

При падении населённому пункту ущерб нанесён не был, на земле никто не пострадал.

Лайф публикует первые фото с места крушения вертолёта Ми-8 в Челябинской области

Лайф публикует первые фото с места крушения вертолёта Ми-8 в Челябинской области

Напомним, вертолёт Ми-8 упал в Челябинской области сегодня, 29 августа. Изначально предполагалось, что на его борту было четыре человека. Власти региона подтвердили, что это был вертолёт ФСБ.

Обложка ©

ГУ МЧС по Челябинской области

Андрей Григорьев
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