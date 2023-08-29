Опубликовано первое видео с места крушения вертолёта ФСБ под Челябинском

На месте крушения вертолёта в районе посёлка Прудный в Челябинской области найдены тела трёх человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Место крушения вертолёта Ми-8 ФСБ России. Видео © ГУ МЧС по Челябинской области

"По прибытии обнаружено горение вертолёта Ми-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трёх погибших", — рассказали в ведомстве.

При падении населённому пункту ущерб нанесён не был, на земле никто не пострадал.