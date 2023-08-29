Россиянам объяснили, по каким признакам можно распознать современного наркомана

Если раньше наркоманами были когнитивно сохранные люди с физиологическими проблемами, то сейчас это человек с грубыми нарушениями памяти, внимания, мышления, который часто находится в бреду и видит галлюцинации. Об этом заявил психиатр-нарколог Даниил Петров.

"Нужно понимать, что в случае современных синтетических стимуляторных (так называемых солевых) наркотиков нет той привычной картины, которую родители подростков видели в фильмах или, может быть, даже в реальной жизни в связи с популярными в их молодости опиатами", — указал специалист в беседе с "Газетой.ru".

По словам врача, когда говорят о дне, свойственном героиновой зависимости, в случае с солевыми наркотиками его нет. Как правило, его просто не успевают достичь. Петров отметил, что встречаются случаи, когда наркоманы уже при втором употреблении получают психозы.

Как утверждает нарколог, солевого наркомана бывает трудно определить на начальной стадии по внешним признакам, особенно если он употребляет вещества несколько раз в неделю. В первую очередь влияние наркотиков стимуляторного плана будет сказываться на интеллекте и поведении. Он станет слишком активным и суетливым, начнёт не к месту выдавать много положительных эмоций. К хаотичным телодвижениям прибавится почёсывание из-за кожного зуда. Кроме того, человек, употребляющий наркотики, достаточно быстро теряет вес, его кожа сереет, появляется зубной налёт, разрушаются ногтевые пластины, начинают выпадать волосы, поскольку нужные организму минералы просто вымываются из него. Также со временем развивается бруксизм — движение челюстями, скрежетание зубами, от этого начинает стираться эмаль, зубы становятся незащищёнными, болезненными и разрушаются.