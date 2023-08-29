Переехавшая в Ирак немка поработила девочку и наблюдала за её смертью под палящим солнцем

Суд в Мюнхене приговорил женщину к 14 годам лишения свободы из-за смерти езидской девочки, которую она поработила в Ираке. Об этом сообщает Spiegel.

Издание рассказало, что в 25-летнем возрасте обвиняемая присоединилась к ополчению ИГИЛ* и переехала из города Лоне Нижней Саксонии в Ирак. Там она вместе с мужем поработила девочку и неоднократно подвергала её пыткам. Однажды ребёнок умер от жажды под палящим полуденным солнцем. За этим наблюдала женщина. После этого она направила на мать девочки пистолет, чтобы та перестала плакать.

"Теперь, примерно восемь лет спустя, исламистская экстремистка была приговорена в Мюнхене к длительному тюремному заключению за преступление против человечности", — говорится в публикации.

Ранее Сеул выдал Москве обвиняемого в финансировании террористов ИГИЛ* Шакиржона Улпиджанова, об этом стало известно утром 18 августа. По версии следствия, в Южной Корее обвиняемый умышленно отдал деньги участнику террористической организации, после чего на эти средства было куплено огнестрельное оружие. Его уже передали конвою ФСБ РФ.